Sosyal medya fenomeni Ali Can Aksu kimdir? Ali Can Aksu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda ünlü bir fotoğrafçı olan Sosyal medya fenomeni Ali Can Aksu, merak ediliyor. İşte Sosyal medya fenomeni Ali Can Aksu hakkında merak edilen sorular ve yanıtları! SOSYAL MEDYA FENOMENİ ALİ CAN AKSU KİMDİR? Ali Can Aksu; Doğum tarihi: 31 Ağustos 1993 Mesleği : Moda fotoğrafçısı Eğitimi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi/ Moda Tasarım Bölümü Nereli: İstanbul Ali Can Aksu ALİ CAN AKSU BİYOGRAFİSİ Genç yetenek Aksu, 31 Ağustos 1993 tarihinde İstanbul, Bakırköy'de dünyaya geldi. Aslen Bulgar göçmeni olan Ali Can, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım bölümünden mezun oldu. İki farklı dil bilen Ali Can Aksu, yaklaşık 10 yıldır moda fotoğrafları çekiyor. Çekimlerini yaptığı marka ve sergilerin stillerini, tasarımını da düzenliyor. Modayı fotoğraflara yansıtarak sıra dışı kareler yakalıyor. Instagram da ilgi çeken sosyal medya fenomeni ve ünlü moda fotoğrafçısı Ali Can Aksu paylaşımları ile beğeni topluyor.