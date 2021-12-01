Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi - Haberler
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Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi

Sosyal paylaşım platformu Reddit'e yapılan bir itiraf güne damga vurdu. Başından geçenleri paylaşan bir adam, spor salonunda tanıştığı 45'li yaşlarda bir kadınla ilişki yaşadığını ancak onun kayınvalidesi olduğunu sonradan öğrendiğini belirtti.

Dünyanın çeşitli yerlerindeki insanların, başlarına gelen ilginç olayları paylaştığı sosyal medya platformu Reddit'te ilginç hikayeler paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak evli bir adam tarafından paylaşılan hikaye ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

SPOR SALONUNDA TANIŞTIK

Adam, yaptığı paylaşımda, "Spor salonuna gittiğim sırada 45'li yaşlarda hoş bir kadınla tanıştık. Daha sonra iyi anlaştığımızı fark ettik ve ilişki yaşadık. İlişkimiz daha da ileri boyutlara gitti ve ilişkiye girdik" ifadelerini kullandı.

"İKİ YIL SONRA AİLESİYLE TANIŞTIM"

Eşinin ailesiyle 2 yıl sonra ilk tanışmasında büyük bir şok yaşadığını belirten adam, paylaşımını şu şekilde sürdürdü:

"Evet, evlenmiştik ancak daha eşimin ailesiyle tanışma fırsatım olmamıştı. 2 yıl sonra ilk defa ailesiyle tanıştım ve annesini gördüğümde büyük bir şaşkınlık yaşadım. Çünkü onunla beraberlik yaşamıştık. Eşime bu durumu söylemeye korktum ancak şimdi itiraf etmek istiyorum."

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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