20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı
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20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı

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'20'li yaşlardan fotoğraf paylaşma' akımına uyan AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın diline düştü. Kendi fotoğrafını kullanmayan Ekinci, "20 Yıl önce Türkiye / 20 Yıl sonra Türkiye. Teşekkürler RTE" notuyla paylaştığı yol fotoğrafında Türkiye yerine Afganistan'ın fotoğrafını kullandı.

Sosyal medyada başlatılan "20'li yaşlardan fotoğraf paylaşma akımı" gitgide büyüyor. Akıma uyan siyasilerden biri de AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci oldu.

2020 YILINDA AFGANİSTAN'DA ÇEKİLMİŞ

Kendi fotoğrafı yerine "20 Yıl önce Türkiye/ 20 Yıl sonra Türkiye. Teşekkürler @RTErdogan" notuyla iki ayrı yol fotoğrafı kullanan Ekinci'nin yaptığı paylaşım sosyal medyanın da diline düştü. Çünkü Ekinci'nin 20 yıl öncesine ait olduğunu belirttiği fotoğraf Türkiye'de değil Afganistan'da çekilmişti.

Ekinci'nin paylaştığı fotoğrafın 2020 yılında çekilen Afganistan'daki bir yola ait görsel olduğu anlaşıldı.

İşte o paylaşım;

Sosyal medya akımını uyan AK Partili vekil fena hata yaptı! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı

FOTOĞRAF KABUL-KANDAHAR YOLUNA AİT

İşte AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci'nin paylaştığı ve Türkiye olduğunu iddia ettiği fotoğrafın orjinali. Fotoğraf Ishaq Ali Anis tarafından geçen sene çekilmiş ve Kabul-Kandahar arasında harap olmuş bir yola ait.

Sosyal medya akımını uyan AK Partili vekil fena hata yaptı! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı

SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci'nin yaptığı paylaşıma çok sayıda kullanıcıdan da yorum geldi. İşte o yorumlardan bazıları;

- Yalnız orası Afganistanmış

- Yok tam da Afganistan'daki yol durumunu yansıtıyor! Çünkü resim oradan.

20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı
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