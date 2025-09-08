Sosyal medya açıldı mı, Youtube, Instagram, Twitter, Whatsapp açıldı mı?

Dün gece itibarıyla Türkiye genelinde pek çok sosyal medya kanalına erişimde ciddi kesintiler yaşandığı bildirildi. Twitter (X), TikTok, Facebook, Instagram ve YouTube gibi popüler uygulamalarda bağlantı sorunlarının sürdüğü belirtiliyor. Sosyal medya platformları şu an erişime açık mı, YouTube, Instagram, Twitter ve WhatsApp kullanıma girdi mi?

SOSYAL MEDYA ERİŞİME AÇILDI MI? YOUTUBE, INSTAGRAM, TWITTER VE WHATSAPP DURUMU

Türkiye İfade Özgürlüğü Derneği'nin paylaştığı bilgilere göre sosyal medya erişim sıkıntıları pazar günü saat 23.45 sularında başladı. İlk olarak bant genişliği daraltmasıyla uygulamaya konulan bu kısıtlama, farklı platformlarda ciddi bağlantı sorunlarına yol açtı.

KISITLAMALARIN EN YOĞUN YAŞANDIĞI BÖLGE İSTANBUL

Downdetector verilerine göre erişim engeli ülke genelinde eşit şekilde uygulanmadı. Özellikle İstanbul'da kullanıcılar, diğer illere kıyasla daha fazla bağlantı problemiyle karşı karşıya kaldı.

KULLANICILAR İLETİŞİM VE İŞ SÜREÇLERİNİN AKSADIĞINI BELİRTİYOR

12 saati aşkın süredir devam eden erişim zorlukları, günlük iletişim dışında profesyonel faaliyetleri de sekteye uğrattı. Sosyal medya platformlarına farklı yöntemlerle giriş yapabilen kullanıcılar, iş akışlarının bu kısıtlamalardan olumsuz etkilendiğini vurguluyor.

RESMİ MAKAMLARDAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile sosyal medya şirketlerinden konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde de bu platformlara yönelik bir erişim engeli kararına rastlanmadı. BTK tarafından da şu ana kadar resmi bir bilgilendirme yapılmadı.