Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları

Sosyal Güvenlik Haftası, Kilis'te çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Sosyal Güvenlik Haftası, Kilis'te çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle SGK Kilis İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törene, törene SGK Kilis İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, Mali Müşavirler Odası Kilis Temsilcisi Mehmet Davut Aftal Gücer, oda başkanları, SGK çalışanları katıldı.

Sosyal Güvenlik Haftası etkinliklerinin hafta boyu pandemi kurallarına uyularak süreceği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı