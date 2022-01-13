Sosyal Girişimcilik Konferansında bulustular

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salonda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Uluslararası Sosyal Girişimcilik Çalıştayı Koordinatörü, Social Business Global Başkanı İsmail Hilmi Adıgüzel katıldı. Farklı sektör ve sosyo ekonomik çevrelerden sosyal fayda için çalışan sosyal girişimcilerin hikâyelerini Büyükşehir Belediyesi, Genç ZMO ve Ziraat Mühendisleri Odası temsilcilerine aktaran Adıgüzel, salt ekonomik kalkınmanın ülkeye yararının olmadığından ekonomik kalkınmanın yanı sıra sosyal kalkınmanın da sağlanması gerektiğinden bahsetti. Tarım alanında gerçekleştirilen sosyal girişimleri de anlatan Adıgüzel, Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Mühendisleri Odası ve Genç ZMO temsilcilerine Eskişehir'de yeni yapılacak olan girişimlerde başarılar diledi.

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