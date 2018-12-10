Sorunların Çözümü İçin Çalışma Yapıyoruz"

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Demir, "Samsun'un sorunlarının çözümü için çalışma yapıyoruz projelerimiz hazır." dedi.

Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, Ondokuz Mayıs Ünivesitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'a ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, Samsun'u her alanda daha iyi seviyeye getirmek için çalışacaklarını dile getiren Demir, hizmet etmek için yola çıktıklarını kaydetti.

Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz'u ziyaretinde, adliye binasının fiziki olarak ihtiyaca karşılık veremediğini belirterek, "Bu konudaki ihtiyaçları gidermek adına ön çalışmalarımız zaten hazır. Samsunlu hemşehrilerimizin teveccühleriyle göreve geldiğim andan itibaren adliye binasının fiziki şartlarındaki ihtiyaçları gidermek için projelerimizi hayata geçireceğiz." dedi.

Rektörlerle yaptığı görüşmede de üniversitelerin kentle bütünleşmesi gerektiğini belirten Demir, şunları ifade etti:

"Üniversiteler bir şehrin gelişiminde çok önemli paya sahiptir. Samsun şehri ve üniversitelerimizin uyumunu daha iyi noktaya nasıl getirebiliriz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Bizler bu konuda elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız. Başta rektörlerimiz olmak üzere akademik personele büyük görev düşüyor. Samsun için ikinci üniversite büyük bir şans. Samsun'un sorunlarının çözümü için çalışma yapıyoruz projelerimiz hazır. "

Demir'e ziyaretlerinde AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Baskan Yardımcısı Oğuzhan Serinkaya ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Seyithan Ekin eşlik etti.