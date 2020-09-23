Soru işareti (?) nedir? Soru işaretinin kullanıldığı yerler ve örnekler nelerdir? Soru işareti klavyeden nasıl yapılır? Soru işareti Türkçe'de en çok kullanılan bir noktalama işaretidir. Soru işareti, soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konulur. Peki soru işaretinin tüm kullanım alanları nelerdir? Klavyeden soru işareti nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde...

Soru işareti en önemli noktalama işaretlerinden birisidir. Sınavlarda, derslerde karşımıza çıkabiliyor. Özellikle Türkçe'de noktalama işaretleri deneme sınavlarında çıkabiliyor. Bu sorularda soru işareti de karşımıza çıkabilir. Peki soru işareti nedir, tarihçesi nedir? Nasıl yapılır? Soru işareti kullanım alanları sizlerle.

SORU İŞARETİ NEDİR?

Soru işareti : ?

Soru işareti bir noktalama işaretidir. ( ? ) bu şekilde yapılmaktadır. Soru işareti, soru eki ya da soru sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konulmaktadır. Bilgisayar üzerinden yapılışı da oldukça kolaydır. Şimdi soru işareti kullanım alanları, kullanım yerlerine ve örneklerine göz atalım.

SORU İŞARETİ TARİHÇESİ

Bazı dillerde, örneğin İspanyolcada, 18. yüzyıldan beri tipografide açılış ve kapanış soru işaretlerine ihtiyaç duyulmuştur. Soru cümlesi veya ifadesi bir ters soru işareti (¿) ile başlar ve bir soru işareti (?) ile son bulur. Yunanca ve Kilise Slavcasında noktalı virgül soru işareti yerine kullanılır. Arapçada, soru işaretinin yansıma şekli "?" kullanılmaktadır. Ermeni alfabesinde dilbilgisi kitaplarında 5inci, edebiyatta ise 11-12. yy itibaren kukllanılmaktadır. Açık yuvarlak şeklindedir "?" ve soru kelimesinin sağ üst köşesine konur. Pozisyonu değişken tek soru işaretidir.

SORU İŞARETİ KLAVYEDEN NASIL YAPILIR?

Soru işareti yapılışı : ?

Soru işareti klavyeden birçok yöntemle yapılabilir. Ama sizlere en hızlı 2 yöntemi paylaşacağız.

Yöntem 1:

Klavyeden "Shitf + ?" tuşuna basarsanız "?" buradaki gibi soru işareti yapabilirsiniz.

Yani öncelikle enter tuşunun altındaki "Shift" tuşuna basılı tutuyoruz. Ardından yukarıdaki sayı bölümlerinden 0 rakamının hemen bir sağ tarafında yer alan üzerinde soru işareti simgesi bulunan tuşa basıyoruz. Ardından ( ? ) buradaki gibi soru işareti yapmış oluruz.

Yöntem 2:

İkinci bir yöntem ise kopyala yapıştır yaparak soru işareti yapmaktır. Öncelikle ( ? ) burada yer alan soru işaretini ctrl+c yapıp kopyalayın. Ardından istediğiniz belgeye ctrl+v yaparak yapıştırabilirsiniz.

SORU İŞARETİ KULLANIM YERLERİ

1-) Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur.

Örnekler:

Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı? (Faruk Nafiz Çamlıbel)

Atatürk bana sordu:

— Yeni yazıyı tatbik etmek için ne düşündünüz? (Falih Rıfkı Atay)

2-) Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna konur.

Örnek:

Gümrükteki memur başını kaldırdı:

— Adınız?

3-) Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır.

Örnekler : Yunus Emre (1240 ?-1320), (Doğum yeri: ?) vb.

1496 (?) yılında doğan Fuzuli…

Ankara'dan Antalya'ya arabayla üç saatte (?) gitmiş.

4-) Alay, küçümseme, şaşkınlık, yerme… gibi anlamlar taşıyan sözcüklerin yanında parantez içinde kullanılır.

Örnek:

- Onun ne kadar zeki (?) olduğunu hepimiz biliyoruz.

Soru işareti

SORU İŞARETİNİN KULLANILMADIĞI YERLER

1-) mı/ mi ekini alan yan cümle temel cümlenin zarf tümleci olduğunda cümlenin sonuna soru işareti konmaz.

Örnekler :

Akşam oldu mu sürüler döner. Hava karardı mı eve gideriz.

Bahar gelip de nehir çağıl çağıl kabarmaya başlamaz mı içimi geri kalmış bir saat huzursuzluğu kaplardı. (Haldun Taner)

UYARI: Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur/

Örnekler : Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı?

Üsküdar'dan mı, Hisar'dan mı, Kavaklardan mı? (Yahya Kemal Beyatlı)

Kaynak: Haberler.com