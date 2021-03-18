Sorgun Mahallesi'ne 6 bin 700 metrekarelik park
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Sorgun Mahallesi'ne 6 bin 700 metrekarelik park

18.03.2021 10:40 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:14
Sorgun Mahallesi'ne 6 bin 700 metrekarelik park

Manavgat Belediyesi, "Her Mahalleye Bir Park" çalışmaları kapsamında Sorgun Mahallesi'nde büyük bir park yapımına başladı.

Manavgat Belediyesi, "Her Mahalleye Bir Park" çalışmaları kapsamında Sorgun Mahallesi'nde büyük bir park yapımına başladı. Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 bin 700 metrekarelik alanda yapılacak olan parkın 265 metresi koşu parkuru olacak. Park içerisinde, 10 adet piknik masası ve halatlı salıncakların yanı sıra çocuklar için oyun grupları da yer alacak. Belediye ekipleri, park yapımının tamamlanmasının ardından peyzaj çalışması kapsamında da gül ve lavantalardan oluşan bahçe tasarımını gerçekleştirecek.

Sorgun Mahallesi'nde vatandaşlardan gelen istek üzerine park yapım çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Başkan Şükrü Sözen, Parkın kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını belirterek " 106 mahalle genelinde yürüttüğümüz park çalışmalarımızla hem çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli vakit geçirebileceği alanlar oluşturuyoruz hem de kentteki yeşil alan miktarımızı artırıyoruz. Göreve geldiğimizde kentimizdeki kişi başına düşen yeşil alan miktarı 1.5 metrekare idi. Biz bunu her mahalleye parklar yaparak 4 metrekareye çıkardık. Amacımız yeşil alanlarımızı Avrupa standartları olan 7 metrekareye yükseltmek" dedi. - ANTALYA

Sorgun Mahallesi'ne 6 bin 700 metrekarelik park
Sorgun Mahallesi'ne 6 bin 700 metrekarelik park
Sorgun Mahallesi'ne 6 bin 700 metrekarelik park
Sorgun Mahallesi'ne 6 bin 700 metrekarelik park
Sorgun Mahallesi'ne 6 bin 700 metrekarelik park
Sorgun Mahallesi'ne 6 bin 700 metrekarelik park

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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