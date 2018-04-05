Sorgun'da Şehit Aileleri Yemekte Buluştu

Sorgun'da şehit aileleri, Yozgat Valiliği tarafından organize edilen yemekte bir araya geldi.



Termal tesislerde düzenlenen program, Ahmet Çınar Çetin'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yeşilyurt İlkokulu öğrencilerinden Melis Demirci, Afrin'deki Mehmetçiklere yazdığı mektubu okudu.

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar'ın eşi Şule Altınpınar, yaptığı konuşmada, şehitler üzerine konuşmanın zor olduğunu, ne söylense, hangi cümleler kurulsa, şehidin emanetini taşıyan kalplerin sızısına, hüznüne merhem olamayacağını söyledi.

Şehit ailelerinin acısını paylaştığını ve onlara sabır dilediğini belirten Altınpınar, "Bu onurlu rütbeyi kıyamete kadar yaşayacak olan şehitlerimizi, burada bulunan yakınlarının huzurunda saygı, minnet ve rahmetle anıyorum, çünkü şehitlerimiz sayesinde bayrağımız dalgalanmaya, bizler bu vatan üzerinde var olmaya devam ediyoruz. Sizlerle birlikte olmak, sizlerin kardeşliğini ve dostluğunu kazanmak bizim içini onurdur. Bundan sonra bize düşen, şehitlerimizin aziz hatırasına layık bir şekilde uğrunda öldükleri bu vatan üzerinde barışın, sevginin, merhametin sesini yükseltebilmektir." dedi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'ın eşi Dilek Yurtnaç da katılımlarından dolayı şehit yakınlarına teşekkür etti.

Yemeğin ardından şehit ailelerine, üzerinde kendi şehitlerinin fotoğrafının bulunduğu tablo hediye edildi.