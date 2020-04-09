Sorgun'da market ve şarküteriler denetlendi Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri market ve şarküterilerde denetim yaptı.

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri market ve şarküterilerde denetim yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, Bakanlık talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerin daha sık yapılacağını söyledi. Canbolat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın sağlığını korumak amacıyla denetimlere ağırlık verildiğini belirterek, "Gıda mühendislerimizle belediye zabıta ekipleri eşliğinde ilçemizde gıda üzerine hizmet veren iş yerlerini denetliyoruz. Denetimlerde çalışan personelin maske takıp takmadığı, iş yerinin hijyeni, müşterilerin yasaklara riayet edip etmediği, satılan ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol ediliyor." dedi. Kaynak: AA