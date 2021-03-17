Sorgun'da iki farklı trafik kazası: 1 ölü, 5'i öğretmen 6 yaralı
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Sorgun'da iki farklı trafik kazası: 1 ölü, 5'i öğretmen 6 yaralı

17.03.2021 11:10 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:50
Sorgun'da iki farklı trafik kazası: 1 ölü, 5'i öğretmen 6 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen iki farklı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i öğretmen 6 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen iki farklı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i öğretmen 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil ambulansları tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametinden Sorgun istikametine gitmekte olan 62 yaşındaki Şuayip Kanak idaresindeki 66 HH 096 plakalı otomobil, yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki mobese direğine çarptı. Kazada sürücü Döndü Kanak yaralanırken, aynı otomobilde bulunan eşi Şuayip Kanak (62) olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerin ardından Şuayip Kanak'ın cenazesi Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

5 ÖĞRETMEN YARALI

Bir diğer kaza ise Sorgun'a bağlı Karabalı köyü yakınlarında meydana geldi. Sorgun ilçesinden Belencumafakılı Köyü İlkokulunda öğretmenlik yapan 25 yaşındaki Arif Okcan idaresindeki 55 JN 585 plakalı otomobil yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Arif Okcan (25) ve aynı otomobilde bulunan öğretmenler Rabia Nur Çevik(24), Ayten Eroğlu (25) Tayyibe Şahin (26), Nadide Koçak (30) yaralandı. Kazada yaralanan öğretmenler olay yerine gelen ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Rukiye Yılmaz/İHA)

Sorgun'da iki farklı trafik kazası: 1 ölü, 5'i öğretmen 6 yaralı
Sorgun'da iki farklı trafik kazası: 1 ölü, 5'i öğretmen 6 yaralı
Sorgun'da iki farklı trafik kazası: 1 ölü, 5'i öğretmen 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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