Sorgun'da "Bisikletini al sen de katıl" etkinliği

Sorgun Belediyesi"Avrupa Hareketlilik Haftası" çerçevesinde bisiklet sürme etkinliği düzenledi.

"Bisikletini al sen de katıl" adıyla düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Vekili Kazım Ergün, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu önünden polis ve zabıta eskortu eşliğinde başlayan etkinlik, Eski Hastane Caddesi'ni takiben, Eğriöz Deresi boyunca, kaplıcalar mevkiine kadar uzanan bisiklet yolunda yapıldı.

Etkinlik sonrası katılımcılara Ahmet Uslu Parkı'nda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Belediye Başkan Vekili Kazım Ergün, AA muhabirine, teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların daha az hareket ettiğini, bunun da çeşitli sorunlara yol açtığını söyledi.

Sporun insanları birleştiren, kaynaştıran bir etkinlik olduğunu ifade eden Ergün "Biz de belediye olarak böyle bir etkinlik düzenledik. Havaların iyi gitmesi durumunda etkinliğimizi her hafta sürdürmeyi planlıyoruz. " dedi.