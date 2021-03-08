Sorgun Çiftçisine 44 milyon 150 bin TL destekleme ücreti dağıtıldı
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Sorgun Çiftçisine 44 milyon 150 bin TL destekleme ücreti dağıtıldı

08.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:12
Sorgun Çiftçisine 44 milyon 150 bin TL destekleme ücreti dağıtıldı

Yozgat'ın Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne kayıtlı 6 bin 800 çiftçiye toplamda 44 milyon 150 bin lira destekleme ücreti ödendi.

Yozgat'ın Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne kayıtlı 6 bin 800 çiftçiye toplamda 44 milyon 150 bin lira destekleme ücreti ödendi.

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, 2020 yılına ait 6 bin 800 çiftçiye 12 kalemde toplam 44 milyon 150 bin lira destekleme ücreti ödendiğini belirterek "Sorgun İlçe genelinde; Mazot Gübre Desteği, Fatura Müstahsil Desteği, Buzağı Desteği, Anaç Koyun Desteği, Arılı Kovan Desteği, Başta olmak üzere 12 kalemde çiftçilerimize 44 milyon 150 bin lira destekleme ücreti çiftçilerimizin hesaplarına yattı. Sorgun, Yozgat il genelinde tarımsal destekleme de 1.sırada yer aldı. Destekleme miktarlarının artmasıyla önümüzdeki yıllarda bu tutarın daha da artarak devam etmesini bekliyoruz" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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