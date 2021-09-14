Sopalı 'gürültü' kavgasında 1 ağır yaralı, 1 tutuklama

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, iki kişi arasında gürültü yüzünden çıkan kavgada, vücuduna ve başına sopa darbesi alan bir kişi ağır yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir market önünde meydana geldi. M.B. (41) ile V.G. (35) arasında iddiaya göre gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından M.B., elinde bir sopayla evinden indi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., elindeki sopayla V.G.'ye vurmaya başladı. Vücuduna ve başına aldığı darbelerin ardından bayılan V.G. hareketsiz kaldı.

Yaşanan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.