Sopalı 'gürültü' kavgasında 1 ağır yaralı, 1 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sopalı 'gürültü' kavgasında 1 ağır yaralı, 1 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sopalı 'gürültü' kavgasında 1 ağır yaralı, 1 tutuklama

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, iki kişi arasında gürültü yüzünden çıkan kavgada, vücuduna ve başına sopa darbesi alan bir kişi ağır yaralandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, iki kişi arasında gürültü yüzünden çıkan kavgada, vücuduna ve başına sopa darbesi alan bir kişi ağır yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir market önünde meydana geldi. M.B. (41) ile V.G. (35) arasında iddiaya göre gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından M.B., elinde bir sopayla evinden indi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., elindeki sopayla V.G.'ye vurmaya başladı. Vücuduna ve başına aldığı darbelerin ardından bayılan V.G. hareketsiz kaldı.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı V.G. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. V.G.'nin kolunda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. M.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaşanan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.


Sopalı 'gürültü' kavgasında 1 ağır yaralı, 1 tutuklama

Sopalı 'gürültü' kavgasında 1 ağır yaralı, 1 tutuklama

Sopalı 'gürültü' kavgasında 1 ağır yaralı, 1 tutuklama

Sopalı 'gürültü' kavgasında 1 ağır yaralı, 1 tutuklama

Sopalı 'gürültü' kavgasında 1 ağır yaralı, 1 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Nefes kesen video! İçinde bebek olan araba, son hızla metrelerce yokuş aşağı gitti

Nefes kesen video! İçinde bebek olan araba, son hızla metrelerce yokuş aşağı gitti

 Elazığ'da yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Elazığ'da yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay
Magazin Namaz Vakitleri Şans Oyunları Mehmet Erdem
Spor Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Güzel Sözler Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sopalı 'gürültü' kavgasında 1 ağır yaralı, 1 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 21:18:34. #1.11#