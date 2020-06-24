Sony Yeni PlayStation Mağazası İndirimleriyle Coşturuyor
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Sony Yeni PlayStation Mağazası İndirimleriyle Coşturuyor

PlayStation kullanıcıları olarak bu aralar indirim kampanyasız kalmıyoruz. Sony Interactive Entertainment mevcut olanının bitişini beklemeden sıradakini devreye sokuyor.

Sony Yeni PlayStation Mağazası İndirimleriyle Coşturuyor
24.06.2020 18:57 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:01

PlayStation kullanıcıları olarak bu aralar indirim kampanyasız kalmıyoruz. Sony Interactive Entertainment mevcut olanının bitişini beklemeden sıradakini devreye sokuyor. Haliyle fırsat üzerine fırsat sunulmuş oluyor. Bugün itibarıyla Yıl Ortası Fırsatları ve 90 TL'den Ucuz Oyunlar kampanyaları başladı. Sony yeni PlayStation mağazası indirimleri ile oyuncuları sevindirmeye geldi.

Yeni PlayStation Mağazası İndirimleri Arasında Hangi Oyunlar Var?

Bahsi geçen kampanyalardan ilki yani Yıl Ortası Fırsatları, 9 Temmuz 2020 tarihinde son bulacak. Yüz ona yakın oyunun, yetmişe yakın paketin ve otuz beşe yakında eklentinin indirime girdiği sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Genel olarak baktığımızda, dikkat çeken birçok seçeneğin olduğunu görebiliyoruz. Mesela Need for Speed: Heat Deluxe Edition, Hitman - Yılın Oyunu Sürümü, Red Dead Redemption 2: Special Edition, Battlefield V 2. Yıl Sürümü, The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition, Dying Light, The Evil Within 2, Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition, Dishonored The Complete Collection, Skyrim Special Edition + Fallout 4 G.O.T.Y. Bundle, Sniper Elite 4 Digital Deluxe Edition ve Tekken 7 - Rematch Edition, indirimleri ile dikkat çekiyorlar.

Eğer PlayStation Plus aboneliğiniz varsa, Farming Simulator 2019, Blood Bowl 2, Earth Defense Force: Iron Rain, Age of Wonders: Planetfall, Elite Dangerous ve Jurassic World Evolution oyunları ve bu oyunların özel sürümlerinde, Tropico 6 El Prez Edition, Seven: Enhanced Edition, Kholat, Seasons after Fall, Mordheim: City of the Damned, Bound by Flame, Symmetry, My Memory of US ve Earth Defense Force 4.1 Wingdiver the Shooter oyunlarında ekstradan indirim hakkınız olacak.

90 TL'den Ucuz Oyunlar kampanyası da 9 Temmuz 2020 tarihinde son bulacak. Buradan ulaşabileceğiniz kampanya sayfasında Control, Assassin's Creed: Syndicate Gold Edition, DiRT Rally 2.0 - Game of the Year Edition, Deus Ex: Bölünmüş İnsanlık - Dijital Deluxe Sürümü, Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition ve Extinction: Deluxe Edition, indikleri seviyeler ile tercih edilebilir konumdalar.

PlayStation Plus abonelerinin de Super Street: The Game ve Ride 2 Special Edition dahil bazı oyunlarda fazladan indirim haklarının olacağını söylemeden geçmeyelim. Şimdiden keyifli oyunlar dileriz!

Kaynak: Tamindir

Manşet

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