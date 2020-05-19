Sony Xperia 1 II, Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı Sony, yeni modeli ile tekrardan piyasaya girmeye hazırlanıyor. Sony Xperia 1 II, 22 Mayıs'ta satışa

Sony, yeni modeli ile tekrardan piyasaya girmeye hazırlanıyor. Sony Xperia 1 II, 22 Mayıs'ta satışa sunulacak.

Bir zamanların en popüler telefon üreticilerinden olan Sony, hızlı bir şekilde popülerliğini kaybetmişti. Aslında gerçekten güçlü modeller üreten Sony, çok kısa bir sürede oluşturduğu popülerliği yitirdi. Birkaç senedir telefon piyasasına tekrardan girmeyi planlayan şirket, istediği tepkiyi alamadı.

Şimdi ise yepyeni bir model ile karşımıza çıkan Sony, Xperia 1 II modeli ile 22 Mayıs'ta karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 22 Mayıs'ta Japonya'da satılması beklenen cihazın fiyatı yine hevesimizi kırıyor. Çünkü piyasa fiyat/performans modelleri ile dolmuşken; Sony'nin böyle bir modeli 1243 Dolar gibi bir fiyata çıkarması gerçekten dikkat çekici.

Tabi cihazın özelliklerine bakarsak fiyat biraz daha kabul edilebilir gibi duruyor. Keza cihaz 6.5 inç büyüklüğünde 4K çözünürlüğünde OLED bir ekran ile beraber gelecek. Aynı zamanda arka kısmında gerçekten güçlü bir kamera grubu taşıyan cihaz, üç adet 12MP'lik kameraya yer veriyor. Aynı zamanda 4000mAh'lik bataryası da performansı elden bırakmamayı amaçlıyor.

8GB RAM belleğe ve 256GB depolamaya sahip olması beklenen cihazın gerçekten performanslı olacağı kesin. Ancak piyasada bu kadar rekabet varken, yeni bir cihazın 1243 Dolar fiyat etiketi ile gelmesi ne kadar doğru bilinmez. Tabi cihazın ülkemize geleceği de bilinmiyor. Zaten ülkemizde muhtemel 8000 TL üzeri bir fiyatla gelecek cihazın ne kadar alınabileceği de tartışılır. Bakalım Sony nasıl bir yol izleyecek.