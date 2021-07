Sony, God of War: Ragnarok ayrıntılarının bu yaz geleceğini doğruladı!

Sony'nin yeni State of Play etkinliğinde gösterime girmesi beklenen God of War 2'nin yer almayacağı duyuruldu. Ancak şirket, bu yaz God of War: Ragnarok için daha fazla ayrıntıya yer verecek.