Sony, God of War: Ragnarok ayrıntılarının bu yaz geleceğini doğruladı!

Sony'nin yeni State of Play etkinliğinde gösterime girmesi beklenen God of War 2'nin yer almayacağı duyuruldu. Ancak şirket, bu yaz God of War: Ragnarok için daha fazla ayrıntıya yer verecek.

PlayStation, God of War: Ragnarok'un detaylarının bu yaz duyurulacağını oyunseverlere duyurdu. Şirket, yeni State of Play etkinliğinde Horizon: Forbidden West ve God of War: Ragnarok oyunlarının yer almayacağını, ancak bu oyunlar için daha fazla ayrıntının önümüzdeki zamanlarda açıklanacağını belirtti.

Sony, pandeminin verdiği etkilerle sınırlı sayıda stoğu bulunan PlayStation 5'in, çıkış yapmaya hazırlanan yapımlarıda olumsuz etkilediğini belirtiyor. Bu nedenle Sony, 2021'de çıkış yapması beklenen God of War: Ragnarok'u 2022'ye ertelemişti.

Oyunun yönetmeni Cory Barlog, God of War: Ragnarok'u ertelemeyi seçen kişinin kendisi olduğunu açıklamıştı.

God of War 2 için uzun bir süre sessizliğini koruyan Sony, oyunseverlerin yer alacağını beklediği State of Play etkinliğinde oyunun bulunmayacağını duyurdu. Bunun yerine oyunla ilgili ayrıntlar daha sonra açıklanacak. Bunun başka bir State of Play etkinliği mi yoksa, standart bir fragman mı olacağı henüz belli değil.

Sony eğer bir oynanış görüntülerini göstermeye hazırlanıyor ise, oyunseverlerin heyecanını yerinde tutmak için gösterişli bir fragman yayınlaması gerektiği kesin.