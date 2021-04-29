Sony, birinci parti stüdyolarına büyük bir yatırım yapacağını duyurdu!

Sony Interactive Entertainment mali işler müdürü Hiroki Totoki, birinci parti stüdyolarına yatırım yapacaklarını açıkladı. Sony'nin yapacağı yatırımın miktarı belli oldu!

Sony Interactive Entertainment, birinci parti stüdyolarına yönelik yatırımlarını büyük şekilde artırmaya ve üçüncü parti stüdyolarla daha fazla özel anlaşmalarının yapılmasını planladığını duyurdu.

Bir önceki mali yıla kıyasla mecvut yılda birinci parti stüdyolardaki geliştirme personeli ve diğer maliyetler yaklaşık olarak 183 milyon dolar artırılacak.

"AGRESİF BİR ŞEKİLDE YATIRIM YAPMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Sony mali işler müdürü Hiroki Totoki, şirketin finansal sonuçlarının açıklandığı konferansta şu şekilde konuştu, "Şirketimiz içerisindeki stüdyolara agresif bir şekilde yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Ayrıca, bunun yanı sıra dışarıdan yeni stüdyolarla ortalıklara devam etme niyetindeyiz." dedi.

Hiroki Totoki ayrıca, üçüncü parti stüdyolarla ortaklıklara Jade Raymond'un kurucusu olduğu yeni oyun stüdyosu Haven ve eski Destiny ile Halo geliştiricilerinden oluşan Firewalk Studios'u örnek gösterdi.

Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO'su Jim Ryan geçtiğimiz haftalarda, "Sessizce fakat istikrarlı bir şekilde PlayStation için yüksek kaliteli oyunlara yatırım yapıyoruz ve PlayStation 5 neslinin her zamankinden daha özel oyuna sahip olduğundan emin olacağız." açıklamasında bulunmuştu.