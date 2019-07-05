Sony, AirPods'un Korkulu Rüyası Olacak Kablosuz Kulaklıklarını Duyurdu

Sony'nin en çok güvendiği ürünlerinden biri olan 'gürültü engelleme (noise cancelling)' özellikli ürünlere WF-1000XM3 adında yeni bir kulak içi kulaklık ekleniyor. Yeni kulaklık, AirPods ile aynı ses kalitesine sahip ve birçok özelliği de içerisinde barındırıyor. Gürültü engellemeyi destekleyen 1000X ailesinin yeni üyesi, 24 saate kadar müzik dinleme keyfi sunuyor.

1000X serisindeki önceki modellerde sol ve sağ kulaklıkta birer adet mikrofon bulunuyordu. Yeni modelde ise her kulaklıkta ikişer adet mikrofon bulunuyor. Bu da kulak içi kulaklığın, WH-1000XM3 kulak üstü kulaklık modeli ile aynı ses izolasyonuna sahip olması demek. Bu da ufak bir kulaklık için oldukça etkileyici.

Tahmin edebileceğiniz gibi kulaklık, USB-C soketine sahip kompakt şarj aleti ile birlikte geliyor. Sağ ve sol kulaklıklardan her biri, gürültü engelleyici açık bir hâldeyken 6 saat boyunca kesintisiz çalışıyor. Bataryası dolu kompakt şarj aleti ile birlikte bu rakamı 24 saate çıkartabiliyorsunuz.

Gürültü engelleyici kapalı hâldeyken ise kulaklık başına 8 saat şarj süresi elde ediyorsunuz. Kompakt şarj aleti ile birlikte de bu 32 saate çıkıyor. Kompakt şarj aletini 10 dakika şarj ettiğiniz zaman, kulaklıkları 90 dakika kullanacak şekilde şarj edebiliyorsunuz.

Eski modellerin aksine WF-1000XM3, yeni bir Bluetooth sistemi kullanıyor. Önceden sadece sol kulaklığı telefonunuza, bilgisayarınıza, tabletinize veya öbür ses cihazlarına bağlayabiliyordunuz, sağ kulaklık ise sol ile birlikte çalışıyordu. Şimdi ise iki kulaklık da ayrı olarak cihazlarınıza bağlanabiliyor. Bu da aramalarda ve bağlantı dengesinde kaliteyi arttırıyor. Kulaklıklardan birini çıkardığınız zaman çalan müzik otomatik olarak duruyor. Ayrıca kulaklığın dış tarafında kontrol tuşları da bulunuyor.

Cihazın ön sipariş fiyatı 229,99 dolar (1.294 TL) tutarında. Kulaklığın Sony Türkiye tarafından resmi olarak satılıp satılmayacağı ise henüz belli değil.