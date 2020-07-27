Boşanma davası açtığı için ölüm tehdidi alan kadın: Sonum Pınar Gültekin gibi olmasın
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Boşanma davası açtığı için ölüm tehdidi alan kadın: Sonum Pınar Gültekin gibi olmasın

İzmir Bornova'da 2 çocuk annesi kadın 8 yıllık eşinden sürekli şiddet gördüğü için boşanma davası açtı. Dava açtığı için eşinin ölümle tehdit ettiği kadın "Sonum Pınar Gültekin, Özgecan Aslan, Münevver Karabulut gibi olsun istemiyorum" dedi.

27.07.2020 08:48 | Son Güncelleme: 27.07.2020 09:51

İzmir'de yaşayan Suna B., 8 yıl önce hayatını Ceyhun B. ile birleştirdi. Ancak, Suna B. evliliği boyunca eşinden sürekli fiziksel ve psikolojik şiddet gördü. Yaklaşık bir yıl önce eşi tarafından üzerine kaynar su dökülen Suna B., şikayetçi olarak uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu süre zarfında Ceyhun B., Suna B.'yi ayrılmaması için tehdit ederken, geçen ay çift arasında bir tartışma daha çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönünce Ceyhun B., Suna B.'nin boğazını sıktı. Bir kez daha şikayetçi olan Suna B., bu kez tehditlere rağmen boşanma davası açtı. Eşinin tehditlerini sürdürdüğünü belirten Suna B., iki küçük kızını bırakacak kimsesi olmadığı için çalışamadığını ve maddi açıdan da çok zor günler geçirdiğini söyledi.

"EVİN KİRASINI ÖDE DEDİM DİYE VÜCUDUMA KAYNAR SU DÖKTÜ"

Yüzüne kezzap atılmakla ve ölümle tehdit edildiğini belirten Suna B., "8 yıllık evliliğim boyunca sürekli psikolojik ve fiziksel şiddet gördüm. Şiddetin her türlüsünü gördüm. Vücudumda sigara söndürüldü, baştan ayağa kaynar su döküldü. Bir ay önce çocuklarımın gözü önünde boğazımı sıkarak, öldürülmek istendim. Çığlıklarımı duyan komşular araya girdi. Evliliğimin ilk senesinden bu yana hep sıkıntılar vardı ve hep boşanmak istedim. Ancak boşanırsam beni öldüreceğini söylüyordu. Yüzüme kezzap atmakla ve aileme zarar vermekle tehdit edildim. 'Ev kirasını öde, bizi daha fazla rezil etme' dedim diye kaynar suyu vücuduma döktü. Sırtımda 1'inci ve 2'nci derecede yanıklar meydana geldi" dedi.

Boşanma davası açtığı için ölüm tehdidi alan kadın: Sonum Pınar Gültekin gibi olmasın

"SENİ ÖZGECAN ASLAN'DAN, BETER YAPARIM' TEHDİDİ

Suna B. gördüğü şiddetin ardından şikayetçi olduğunu ancak tehditler aldığını belirterek, "Şikayetçi oldum ama daha beter yapmakla tehdit etti. Bana, 'Seni Özgecan Aslan'dan, Münevver Karabulut'ta beter yaparım' diyordu. Ağza alınmayacak küfürler ediyordu. Birkaç kez kadın sığınma evinde kaldım. Şikayetlerimden dolayı birkaç kez de uzaklaştırma kararı aldırdım" diye konuştu.

Boşanma davası açtığı için ölüm tehdidi alan kadın: Sonum Pınar Gültekin gibi olmasın

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Aldığı tehditler nedeniyle korktuğunu belirten Suna B., "14 Temmuz'da boşanma davası açtım. Davayı açtıktan sonra beni telefonla arayarak tehditlerine devam etti. İftiralar atacağını söylüyor. 'Seni rezil edeceğim' diyor. Dayanacak gücüm kalmadı. Artık boşanmak istiyorum. Çok korkuyorum. Benim sonum da Pınar Gültekin, Özgecan Aslan ve Münevver Karabulut gibi olsun istemiyorum. Sürekli ölümle ve yüzüme kezzap atmakla tehdit ediyor. Kadın cinayetlerine son bulsun. Masum insanlar katlediliyor. İki tane çocuğum var ve ben de ölmek istemiyorum" dedi.

Boşanma davası açtığı için ölüm tehdidi alan kadın: Sonum Pınar Gültekin gibi olmasın

"ELEKTRİĞİM VE SUYUM KESİK"

Çocukları ile ortada kaldığını belirten Suna B., "Çamaşır makinem yok, borcu sebebiyle geçen ay televizyonumuzu da aldılar. Faturaları ödeyemediğim için elektrik ve suyumu kestiler. Ev sahibi de kirayı ödeyemediğim için evi boşaltmamızı istiyor. Ailemin de ekonomik durumu iyi olmadığı için yanlarına gidemiyorum. Çocuklarım küçük ve onlara bakacak kimse olmadığı için çalışamıyorum. Sadece plastik toplayarak gelir sağlamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Boşanma davası açtığı için ölüm tehdidi alan kadın: Sonum Pınar Gültekin gibi olmasın

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
BOBO: HAYIR BENDE BUNU ANLAMIYORUM HERKESİN İŞİ BİTENE KADAR, EVLİLİĞİN İLK SENESİNDE ŞİDDET GÖRDÜN MADEM O İKİ ÇOCUĞU NEDEN YAPTIN PEKİ, NEYMİŞ ALLAH VERDİ, ALLAH VERDİDE KARDEŞİM SENDE MADEM MUTSUZSUN NEDEN O ÇOCUKLARI DÜNYAYA GETİRİYOSUN KENDİNLE BİR ÇİLEYE MAHKUM EDİYOSUN, YİYİN İÇİN GEZİN TOZUN HERŞEY GÜZEL SONRA ADAM İKİ FİSKE VURDUMU BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI, MUTSUZSAN AYRIL KARDEŞİM YILLARCA EVLİ KALIYOSUN HEMEN GİDECEK YERİM YOKA SIĞINIYORSUNUZ VAR VAR GİDENE İLLAKİ BİR YER OLUYOR HER ZAMAN
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