Sonsuza Dek sözleri! Ebru Gündeş & Murat Boz - Sonsuza Dek şarkı sözleri! 'Sonsuza Dek' şarkı hakkında bilgiler!
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Ebru Gündeş ve Murat Boz'un birlikte söyledikleri Sonsuza Dek şarkısı bugün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 270 bin izlenme ve 19 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ebru Gündeş & Murat Boz - Sonsuza Dek şarkı sözleri nelerdir? Sonsuza Dek sözleri ve detaylar hakkında bilgiler haberimizde...
Ebru Gündeş & Murat Boz - Sonsuza Dek şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri ve müziği Nezih Üçler'e aittir.
EBRU GÜNDEŞ & MURAT BOZ - SONSUZA DEK SÖZLERİ
Sevdayı bilmezdim senden önce
Sanki yeniden doğdum ellerinde
---
Sevdayı bilmezdim senden önce
Sanki yeniden doğdum ellerinde
---
Gönlüm huzur buldu gözlerinde
Ben karar verdim şimdi sıra sende
---
Gönlüm huzur buldu gözlerinde
Ben karar verdim şimdi sıra sende
---
Benimle bir hayat kurar mısın?
Öykümüzü baştan yazar mısın?
Sonsuza dek benimle yaşar mısın?
Hoş geldin ömrüme gözümün bebeği
---
Benimle bir hayat kurar mısın?
Öykümüzü baştan yazar mısın?
Sonsuza dek benimle yaşar mısın?
Hoş geldin ömrüme gözümün bebeği
---
Kalbimin sahibi kanatsız meleğim
---
Sevdayı bilmezdim senden önce
Sanki yeniden doğdum ellerinde
---
Sevdayı bilmezdim senden önce
Sanki yeniden doğdum ellerinde
---
Gönlüm huzur buldu gözlerinde
Ben karar verdim şimdi sıra sende
---
Benimle bir hayat kurar mısın?
Öykümüzü baştan yazar mısın?
Sonsuza dek benimle yaşar mısın?
Hoş geldin ömrüme gözümün bebeği
---
Kalbimin sahibi kanatsız meleğim