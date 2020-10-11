Sonsuz Şükran Köyü'nde Attila İlhan'ın anısına çınar fidanı dikildi
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Sonsuz Şükran Köyü'nde Attila İlhan'ın anısına çınar fidanı dikildi

11.10.2020 19:41 | Son Güncelleme: 11.10.2020 19:44
Sonsuz Şükran Köyü'nde Attila İlhan'ın anısına çınar fidanı dikildi

Konya'nın Hüyük ilçesinde, sanatçılar tarafından kurulan kerpiç evlerin yer aldığı Sonsuz Şükran Köyü'nde Attila İlhan'ın anısına ölüm yıldönümünde çınar fidanı dikildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, sanatçılar tarafından kurulan kerpiç evlerin yer aldığı Sonsuz Şükran Köyü'nde Attila İlhan'ın anısına ölüm yıldönümünde çınar fidanı dikildi.

80 yıllık yaşamına birçok roman, kitap, deneme ve senaryo sığdıran Türk edebiyatının usta kalemlerinden Attila İlhan, ölümünün 15'inci yıl dönümünde sanatçıların köyünde Sonsuz Şükran Köyü'nde anma programı düzenlendi.

Konuşmaların ardından köy içerisinde oluşturulan Büyük Ustalar Çınarlığı'nda 80 yaşında vefat eden Attila İlhan'ın isminin yaşatılması için sanatçılar tarafından bir çınar fidanı toprakla buluşturuldu. Ardından anma programına katılan eşi Biket İlhan dikilen fidana can suyu verdi.

Sinema ve dizi oyuncusu Nilüfer Açıkalın, ev sevdiği şairlerden birisi olan İlhan'ın adının yaşatılması için sanatçı köyünde bir çınar fidanının toprakla buluşturulduğunu belirterek, " Bu köyde vefa kaynaklı böyle bir gelenek var. Çok sevdiğimiz ve yitirmiş olduğumuz bize sadece eserleri kalan değerli sanatçıların adına çınarlar dikiyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Küçük gibi görünen ama bence devasa bir şey." ifadelerini kullandı.

Anma programına Sonsuz Şükran Köyü'nün kurucusu yönetmen ve yapımcı Mehmet Taşdiken, oyuncu Nilüfer Açıkalın, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, sanatçı, akademisyenler ve köy sakinleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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