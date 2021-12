Sons of the Forest sistem gereksinimleri neler? Sons of the forest kaç GB?

Aksiyon, korku ve hayatta kalma oyunu olan Sons Of The Forest'tan geçtiğimiz günlerde yeni bir fragman yayınlandı ve oyunun çıkış tarihinin ertelendiği açıklanmıştı.

Geliştirici ekip Endnight Games'in 2014 yılında piyasaya sürdüğü The Forest'ın ikinci oyunu Sons Of The Forest'ın çıkış tarihinin ertelendiği açıklandı ve Sons of the Forest sadece PC için çıkış yapacak. Peki Sons of the Forest'ın Sistem Gereksinimleri neler? Sons of the Forest kaç GB? İşte detaylar…

SONS OF THE FOREST SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

SONS OF THE FOREST MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: Intel Core i3-2120

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660

RAM: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 7

SONS OF THE FOREST ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: Intel Core i5-4460

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060

RAM: 16 GB

İşletim Sistemi: Windows 10

SONS OF THE FOREST KAÇ GB?

Sons of the Forest'ı oynayabilmeniz için temel kurulum dahil minimum 15 GB boş alan gerekmektedir.

