Sons of the Forest sistem gereksinimleri neler? Sons of the forest kaç GB?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Forest'ın devam oyunu olan Sons of the Forest'ın sistem gereksinimleri neler? Sons of the Forest kaç GB? Sons of the Forest konsola çıkacak mı? Detayları haberimizde…
Aksiyon, korku ve hayatta kalma oyunu olan Sons Of The Forest'tan geçtiğimiz günlerde yeni bir fragman yayınlandı ve oyunun çıkış tarihinin ertelendiği açıklanmıştı.
Geliştirici ekip Endnight Games'in 2014 yılında piyasaya sürdüğü The Forest'ın ikinci oyunu Sons Of The Forest'ın çıkış tarihinin ertelendiği açıklandı ve Sons of the Forest sadece PC için çıkış yapacak. Peki Sons of the Forest'ın Sistem Gereksinimleri neler? Sons of the Forest kaç GB? İşte detaylar…
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- İşlemci: Intel Core i3-2120
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660
- RAM: 8 GB
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i5-4460
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060
- RAM: 16 GB
- İşletim Sistemi: Windows 10
Sons of the Forest'ı oynayabilmeniz için temel kurulum dahil minimum 15 GB boş alan gerekmektedir.
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