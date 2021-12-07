Sonra evler neden depreme dayanıksız! İnşaat işçisinin paylaştığı tuğla videosu büyük tartışma yarattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sonra evler neden depreme dayanıksız! İnşaat işçisinin paylaştığı tuğla videosu büyük tartışma yarattı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Bir TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan tuğla videosu kısa sürede gündem yarattı. Bir inşaat işçisi tarafından kaydedilen videoda, ustanın eline almak istediği tuğlaların daha dokunmadan paramparça olduğu görülüyor. Görüntüleri çeken kişi, "Müteahhitin bir suçu yok. Tuğla sipariş veriyor, fabrikadan böyle geliyor" ifadesini kullanıyor. Video sosyal medyada büyük tepki çekerken, çok sayıda kullanıcı "Sonra neden evler depreme dayanıksız. Alın size nedeni" yorumunda bulundu.

Sosyal medya bir inşaat işçisi tarafından paylaşılan tuğla videosunu konuşuyor. İnşaatta görevli bir işçi, TikTok üzerinden yayınladığı videoda, eline almak istediği tuğlaların nasıl paramparça olduğunu gözler önüne seriyor.

TUĞLALAR DAHA DOKUNMADAN PARAMPARÇA OLUYOR

Deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olan ülkemiz vatandaşlarının büyük tepkisini çeken görüntülerde, işçinin paketli şekilde duran tuğlalar içinden birini almak istediğinde, tuğlaların daha dokunmadan paramparça olduğu görülüyor.

"MÜTEAHHİTİN SUÇU YOK, FABRİKADAN BÖYLE GELİYOR"

Görüntüleri çeken kişi, "Müteahhitin bir suçu yok. Tuğla sipariş veriyor, fabrikadan böyle geliyor" ifadesini kullanıyor. Çok sayıda kişi tarafından paylaşılan videoya tepkiler çığ gibi büyürken, insan hayatının nasıl olur da böylesine hiçe sayıldığına kimse bir anlam veremiyor.

İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları;

- Bu ülkenin en büyük problemi ahlak ve erdem problemidir.

- Müteahhit de beyin özürlü değil ya, fabrikadan öyle tuğla geliyorsa siparişi iptal edeceksin başka adam akıllı yapan yerden alacaksın.

- Müteahhitin suçu o tuğlayı öyle verdiğini biliyorsa fabrikanın, onu almamak. Yok bilmiyorsa, iade edip, dava etmek ve daha kalitelisini satın almak.

- Tuğla taşıyıcı eleman değildir. ama evin içinde bir yerde olur da dengenizi kaybederseniz duvardan diğer odaya geçebilirsiniz, hatta dışarı bile uçabilirsiniz.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da vatandaşları endişelendiren koku deprem habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den yanıt geldi

İstanbul'da vatandaşları endişelendiren koku deprem habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den yanıt geldi

 Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu: Doktor beyin sabrına hayran kaldım

Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu: Doktor beyin sabrına hayran kaldım

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
Hek Tor:Vahim cok vahim... Bu iscinin ifadesi alinmali, gerek bir iscinin bildigini kendisinin bilmemesinin imkansiz olmasi nedeniyle müteahhit, gerekse tugla üreticisi hakkinda ciddi sorusturma acilmali, toplu katliam suclamasiyla dava acilip yargilanmalilar. Haaaa bu arada iscinin can güvenligi ve de iyi bir is imkani saglanmali, zira ivir zivir, zirzop TikTok mesajlari yerine "hayati" bir mesaj vermis, sagolsun, varolsun... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title