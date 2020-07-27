Oyuncu Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine girdi
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Oyuncu Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine girdi

Ünlü oyuncu Songül Öden, 4 yıldır birlikte olduğu iş insanı Arman Bıçakçı ile aile arasında gerçekleştirdikleri sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Oyuncu Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine girdi
27.07.2020 20:48 | Son Güncelleme: 27.07.2020 22:08

Aile arasında bir törenle evlenen Öden ve Bıçakçı'nın nikahını Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi müdürü Osman Şener Kurtoğlu kıyarken, Songül Öden'in nikah şahitliğini Arzum Onan ve Esra Dermancıoğlu, Arman Bıçakçı'nın ise Sevan Bıçakçı ve Osanna Olgun üstlendi.

DÜĞÜN PANDEMİDEN SONRA

Törene 20 kişilik davetli katıldı. Öden ve Bıçakçı, düğünü ise pandeminin sona ermesinin ardından yapacak.

SONGÜL ÖDEN KİMDİR?

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunu olan ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi alan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST),Ankara Deneme Sahnesi'nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda (1 yıl),Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda (3,5 yıl) ve özel tiyatrolarda görev yaptı. Oyuncu, Kanal D'den FOX TV'ye transfer olan, yapımcısının Fatih Aksoy olduğu Med Yapım imzalı Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Yasemin karakterini 2011-2014 yılları arası canlandırmıştır. Dizi 19 Haziran 2014'te final yapmıştır.

ARMAN BIÇAKÇI KİMDİR?

Arman Bıçakçı Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2003 yılı mezunudur. 2005 yılından beri Sevan Bıçakçı Mücevher'de yönetici olarak çalışmaktadır.

Oyuncu Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine girdi

Kaynak: Snob Magazin

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