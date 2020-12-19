Songül Karlı'nın eski eşi gözaltına alındı

FLAŞ... Ünlü şarkıcı Songül Karlı'nın 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiası üzerine eski eşi Metin Yüncü'nün de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

22 Mart 2017'de 5 yıllık evliliğini noktalayan Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını açıklamıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ünlü şarkıcı Songül Karlı'nın 2017 yılında boşandığı eşi Metin Yüncü, tarafından yaklaşık 100 milyon TL dolandırılması ile ilgili konu üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: Snob Magazin