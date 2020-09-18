Songül Karlı kimdir? Songül Karlı kaç yaşında? Songül Karlı Instagram hesabı nedir?

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SONGÜL KARLI KİMDİR?

15 Eylül 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi. Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.

Songül Karlı sekiz yıldır birlikte olduğu imam nikahlı eşi Ergün Topaloğlu'ndan 2002 yılında ayrıldı. Daha sonra evlendiği Baykal Gümüş'ten bir çocuğu olan sanatçı, 2008 yılında ondan da boşandı. 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı 'Su Gibi' ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi.

2004'te son albumü Kaç Bahar'ı çıkardıktan sonra müzik yaşamına ara veren Songül Karlı, 1990'lı yıllarda başladığı tv kariyerinde, Paşa Baba Konağı, Reyting Hamdi gibi dizilerde oyunculuk deneyimi de kazandı.

SONGÜL KARLI KAÇ YAŞINDADIR?

1973 doğumlu Karlı, 47 yaşındadır.

SONGÜL KARLI ŞARKILARI

Dallarımı Kırdılar

Güzel Bu Nasıl Sevdaymış

Babamın Kızıyam

Yandırdın Kalbimi

Yalan

Omuz Omuza

Az Bana

Ay Gibi Yar

Yine Gönlüm Hoş Değil

Şeker Almaya Geldim

Benim Yarim

Dağlara Gel

Deli Yiğidim

Kamber Ağa

Derdim Çoktur

Hayat Bir Gün

Geleceğin Yok Senin

Böyle Olurmu?

Anam Ağlar

Fadimem

Nazlana

Özge Yar

Yazın Yağar Kar Başıma

Ağlasam mı

Koca Dünya

Bir Yana

Can Sevdiğim

Derman Sendedir

Yola Çevirdiler Beni

Halimiz Budur

Mihribanım

Hamsi Gözlüm

SONGÜL KARLI'NIN YAPTIĞI PROGRAMLAR

Songül Karlı İle Cumartesi (2007) Kanal 7

İki Gönül Bir Olunca (2008) FOX TV

Su Gibi (2008) FOX TV

Songül Karlı ile Yeniden (2014) Kanaltürk

Bugün Yıldız Benim (2015)Show TV

Oyuncu olarak yer aldığı diziler

Paşa Baba Konağı (2000) TGRT

Reyting Hamdi (2002) ATV

Türkü Filmi (2004) Kanal 7

Yasemince (2010) FOX TV

SONGÜL KARLI INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Songül Karlı Instagram hesabını, songulkarliofficial adıyla kullanmaktadır.