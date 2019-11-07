Soner Yalçın, 5 yıl aradan sonra ilk defa okurlarla buluşuyor
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Soner Yalçın, 5 yıl aradan sonra ilk defa okurlarla buluşuyor

Yeni kitabı 'Kara Kutu' ile modern tıbbın karanlık yüzünü aydınlatan gazeteci-yazar Soner Yalçın, 5 yıl aradan sonra ilk defa Tüyap Kitap Fuarı'nda okurlarla bir araya geliyor.

07.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:46
Soner Yalçın, 5 yıl aradan sonra ilk defa okurlarla buluşuyor

Yeni kitabı 'Kara Kutu' ile modern tıbbın karanlık yüzünü aydınlatan gazeteci-yazar Soner Yalçın, 5 yıl aradan sonra ilk defa Tüyap Kitap Fuarı'nda okurlarla bir araya geliyor. 

10 Kasım Pazar günü saat 15.00'de kitap fuarında kitaplarını imzalayacak olan gazeteci-yazar Soner Yalçın, yeni kitabı Kara Kutu ile bu kez Rockefellar'ın derin tezgahını sorguluyor. Modern tıbbın karanlık yüzünü aydınlatan Kara Kutu'da, Rockefeller'ın kozmik odasındaki Türkler isim isim açıklanıyor, ezberler bozuluyor.


Kaynak: DHA
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