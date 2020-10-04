Soner Sarıkabadayı ve Madelein Lopez Camelo evlendi
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Soner Sarıkabadayı ve Madelein Lopez Camelo evlendi

04.10.2020 13:41 | Son Güncelleme: 04.10.2020 13:44
Soner Sarıkabadayı ve Madelein Lopez Camelo evlendi

Çiftin şahitliğini Soner Sarıkabadayı'nın menajeri Selim Akar, yakın arkadaşları Ayhan Demirok, Peyman Umay, Tsunami Valiente yaptı.

Çiftin şahitliğini Soner Sarıkabadayı'nın menajeri Selim Akar, yakın arkadaşları Ayhan Demirok, Peyman Umay, Tsunami Valiente yaptı. Aileler nikah törenini canlı izledi. Camelo Lopez'in gelinliği ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı tarafından yapılırken Soner Sarıkabadayı'nın giydiği smokin ise Derviş Bağzıbağlı imzası taşıyor.

Soner Sarıkabadayı nikah törenini sosyal medya hesabından canlı yayınlayarak hayranlarıyla paylaştı. Pandemiden dolayı nikah törenine katılamayan çiftin aileleri töreni canlı yayınla takip etti. Pandemi sonrasında Mersin ve Kolombiya'da iki düğün yapmak istediklerini söylediler. İkilinin dünyaya gelecek oğulları Hasan Matias'ın ayakkabılarıyla objektiflere poz vermesi sosyal medyada olay oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle eve sadece gelin damat ve şahitler alındı. Nikah sırasında memur, gelin damat ve şahitlerin maskeli olması dikkat çekti. Nikah sonrası evlilik cüzdanını alan çiftin mutlu oldukları gözlenirken gelin damadın ayağına basmaktan geri kalmadı. Soner Sarıkabadayı'nın 30 gün içinde dünyaya gelecek erkek çocuğunun ismi Hasan Matias olduğu öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

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