Soner Sarıkabadayı uzun saçlı halini paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
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Soner Sarıkabadayı uzun saçlı halini paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

25.02.2021 09:12 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:38
Soner Sarıkabadayı uzun saçlı halini paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Sosyal medya hesabından uzun saçlı halini paylaşan Soner Sarıkabadayı "Saçlar lens değil arkadaşlar" sözleriyle kendisini ti'ye aldı. Ünlü şarkıcının paylaşımı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Geçtiğimiz yıl model sevgilisi Camelo Lopez ile evlenen ve oğlu Hasan Matias'ı kucağına alarak babalık heyecanı yaşayan Soner Sarıkabayı, yıllar önce çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Soner Sarıkabadayı saçlı fotoğrafını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Soner Sarıkabadayı ve eşi Camelo Lopez

"SAÇLAR LENS DEĞİL ARKADAŞLAR"

Bir dönem uzun saçlı olduğu görülen Sarıkabayı, paylaşımının altına "Saçlar lens değil arkadaşlar" notunu düştü. Ünlü şarkıcının paylaşımına yorum yağdı.

İşte Soner Sarıkabadayı'nın o paylaşımı;

Soner Sarıkabadayı saçlı fotoğrafını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

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Haber Yorumları (9)
AYLİN: Saç yakışmamış
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BENİ NEREDE: BEN SONRADAN ÇIKMIŞ HERHALDE
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KOKO: o değil de klipteki bond çantalı kız lens mi ?
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500
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