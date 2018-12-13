Söndürülmeden Çöpe Atılan Sigara İzmariti Korkuttu

Düzce'de bir iş yerinin çöp kutusuna söndürülmeden atılan sigara izmariti ekipleri seferber etti.

Rasim Betir Paşa Bulvarı'nda bulunan Cengizler İş Merkezi'nin ikinci katında çalışma yapan muhasebeciler, yan taraflarında bulunan bir asansör firmasına ait iş yerinden yoğun duman geldiğini fark etti.

Vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve emniyet ekipleri, iş yeri sahibine ulaşamayınca iş yerine balkondan girmek istedi. SEDAŞ ekiplerinin sepetli aracı yardımıyla balkona ulaşan ekipler, balkon acımı kırarak iş yerine girdi. Bu sırada mahalle sakinleri de olayı pencere ve balkonlardan takip etti.

Ekipler, iş yerindeki çöp kutusunda unutulan sigara izmaritinin yoğun dumana yol açtığını belirledi.

Ekipler, binadaki dumanı tahliye ederek iş yerini havalandırdı.