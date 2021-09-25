Söndürülmeden atılan sigara izmariti az kalsın park halindeki aracı yakıyordu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Söndürülmeden atılan sigara izmariti az kalsın park halindeki aracı yakıyordu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Söndürülmeden atılan sigara izmariti az kalsın park halindeki aracı yakıyordu

Isparta'da söndürülmemiş sigara izmariti atılan karton bir süre sonra alev alırken, üzerinde park halinde bulunan araç yanmaktan çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde kurtarıldı.

Isparta'da söndürülmemiş sigara izmariti atılan karton bir süre sonra alev alırken, üzerinde park halinde bulunan araç yanmaktan çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde kurtarıldı.

Olay, yaklaşık 10 gün önce Ayazmana Mahallesi'ndeki bir marketin yanında meydana geldi. Bir vatandaş sigara izmaritini yerde duran kartonun üzerine attı. Daha sonra market sahibi Süleyman Bargın, aracını kartonun üstüne park etti. Bargın, aracına ürün yükledikten sonra marketinden içeriye girdi. Kısa bir süre sonra aracın altından alevlerin yükseldiğini gören bir vatandaş, market sahibine haber verdi. O sırada yoldan geçen 2 kişi de koşarak aracın yanına geldi. Bargın ve yoldan geçen 2 kişi yanan kartonu çekerek araçtan uzaklaştırdı. Yanan karton daha sonra söndürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Olay anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde market sahibi Süleyman Bargın'ın aracıyla gelip, iş yerinin yanına park ettiği ve aracına ürün yüklediği görülüyor. Aracın altındaki kartondan alevlerin çıkması ve market önünde bekleyen vatandaşın alevleri fark etmesi ile yoldan geçen 2 kişinin koşarak kartonu aracın altından çıkarması da yine görüntülerde yer alıyor.

"Az kalsın araç yanıyordu"

Olay anını anlatan market sahibi Süleyman Bargın, iş yerine geldikten sonra aracını her zaman park ettiği yere koyduğunu söyledi. Bargın, "Daha önceden karton varmış, karton üzerine sigara izmariti atılmış. Ben de tam üstüne park ettim. Daha sonra karton alev aldı, az kalsın araç yanıyordu. İş yerimin içerisindeyken duyarlı vatandaşlar olayı görmüşler. Bana haber verdiler. Aynı anda arkadaşlar müdahale edip yanan kartonu aracın altından çektiler. Arkadaşlardan Allah razı olsun" dedi. - ISPARTA

Söndürülmeden atılan sigara izmariti az kalsın park halindeki aracı yakıyordu

Söndürülmeden atılan sigara izmariti az kalsın park halindeki aracı yakıyordu

Söndürülmeden atılan sigara izmariti az kalsın park halindeki aracı yakıyordu

Söndürülmeden atılan sigara izmariti az kalsın park halindeki aracı yakıyordu

Söndürülmeden atılan sigara izmariti az kalsın park halindeki aracı yakıyordu

Söndürülmeden atılan sigara izmariti az kalsın park halindeki aracı yakıyordu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Derya Uluğ Düm Tek Tek Kerem Kamışlı
Spor Nihat Özdemir Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Oğuzhan Koç Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Söndürülmeden atılan sigara izmariti az kalsın park halindeki aracı yakıyordu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 12:31:16. #1.12#