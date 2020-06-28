Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
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Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı

Sivas'ta seyir halindeki motosikletin alev alması sonucu sürücü ve yolcu alevler içinde kalan motosikleti bırakıp kaçtı.

28.06.2020 16:40 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:25

Sivas Şeyh Şamil Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde sürücüsü belirlenemeyen plakasız motosiklet cadde üzerinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı.

MOTOSİKLETİ BIRAKIP KAÇTILAR

İsimleri bilinmeyen sürücü ile yanında bulunan yolcu motosikleti söndürmek yerine olay yerinde bırakıp kaçtı. Durumu gören bir vatandaş eline aldığı yangın tüpüyle alev alan motosikleti ilk müdahaleyi yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından kullanılmaz hale gelen motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı

"VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

Motosikleti söndüren duyarlı vatandaş Celil Selçuk Akpolat, vatandaşlık görevini yaptığını ifade ederek, "Eşim balkondan bakarken motorun yandığını söyledi. Bende koşarak arabadan yangın tüpünü aldım. Söndürmeye çalıştım. Süren iki çocuk herhalde 15-16 yaşlarında aşağı doğru kaçmaya başladı. Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Söndürmeye çalıştım. Benim yangın tüpüm yetmedi. Bir yangın tüpü daha aldım. O sırada sağ olsun hemen itfaiye yetişti" dedi.

Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı

Kaynak: İHA

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