Söndürme helikopterleri arı gibi çalışıyor
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Söndürme helikopterleri arı gibi çalışıyor

Söndürme helikopterleri arı gibi çalışıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Söndürme helikopterleri arı gibi çalışıyor Aydın Muğla'da devam eden orman yangınlarında görev alan helikopterler arı gibi çalışıyor.

Söndürme helikopterleri arı gibi çalışıyor

AYDIN - Aydın Muğla'da devam eden orman yangınlarında görev alan helikopterler arı gibi çalışıyor. Orman Bölge Müdürlüğü 28 helikpterle söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Antalya bölgesindeki yangınların kontrol altına alınmasının ardından Orman Genel Müdürlüğü tüm hava gücünü Muğla Bölgesindeki yangınlara kaydırdı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk sahası içerisinde yer alan Aydın Çine Akçova Bölgesi'ndeki Gökbel Dağı'ndaki yangına helikopterler durmadan su taşıyor.

Devletin tüm unsurlarının seferber olduğu yangının sürdürülen çalışmalarla en kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Kılınç

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