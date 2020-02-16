Sondaj makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
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Sondaj makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde baraj çalışmaları esnasında vücudu sondaj makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

16.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:20
Sondaj makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

'nın ilçesinde baraj çalışmaları esnasında vücudu sondaj makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çakmak Mahallesi'ndeki Gökçeler Barajı çalışmalarının yapıldığı alanda, zemin güçlendirme için yapılan sondaj çalışmaları sırasında taşeron firma işçisi Ramazan (38) arızalanan temel sondaj makinesinin piston ve makine gövdesine vücudu sıkıştı. Diğer işçilerin vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralan Akfırat'a ilk müdahalede bulundu. Ambulansa alınan Akfırat, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Akfırat'ın, memleketi Şanlıurfa'da yarın toprağa verileceği öğrenildi.

(Suat Metin - Ahmet Mervan Taş/İHA)

Kaynak: İHA
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