Sonbaharın renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturdu - Haberler
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Sonbaharın renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Kültür Sanat

Sonbaharın renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturdu Kars'ta Sonbahar'da 'hazan' renklerinin güzelliği kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.

KARS (İHA) - Sonbaharın renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturdu

KARS - Kars'ta Sonbahar'da 'hazan' renklerinin güzelliği kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.

Dereiçi bölgesinde sonbaharla birlikte ağaçlarda renk cümbüşü yaşanıyor. Kent merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Dereiçi bölgesi sonbahar renklerine büründü. Yeşilin, sarının ve kahverenginin tonlarının hakim olduğu bölge, tarihi mekanlarıyla görenleri mest ediyor.

"Ağaçlar sarıya büründü"

Kars'ın her mevsim bir başka güzel olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Kars Kalesi arkasında Dereiçi mevkiinde bir hafta öncesine kadar yem yeşil olan ağaçlar, sarıya büründü, Kars'ta son bahar güzelliği bu olsa gerek" dedi.

Tarihi kimliğiyle de Kars'ın çok önemli bir şehir olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Kars tarihi kimliğiyle görülmesi gereken en önemli yerden bir tanesi, dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars, sararan yapraklarıyla sonbaharda oluşan renk cümbüşünü yaşatıyor" diye konuştular.

Dereiçi bölgesinde bulunan ağaçların rengarenk olması fotoğrafçılarında ilgisini çekiyor. Sarıyla yeşili bir arada fotoğraflamak isteyen fotoğrafçılarda bölgeye akın ediyor. Yaprakların rüzgarla savrulduğu Kars'ta adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Sonbaharın renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturdu

Sonbaharın renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturdu

Sonbaharın renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturdu

Sonbaharın renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturdu
İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Son Dakika Haberleri
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