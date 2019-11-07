Sonbaharın gözdesi, kasnak meşesi ormanı

07.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:43

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde doğal sit alanı olarak koruma altına alınan dünyadaki tek kasnak meşesi ormanında, sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Orman, sonbahar renklerini görmek isteyenlerin akınına uğruyor.

Sonbaharla birlikte Eğirdir ilçesine bağlı Yukarı Gökdere köyü sınırları içindeki Kasnak Meşesi Ormanı Tabiat Koruma Alanı, doğa yürüyüşü grupları başta olmak üzere birçok ülkeden doğaseveri misafir ediyor. Hazan mevsiminin tüm renklerinin sunulduğu doğa harikası kasnak meşelerinden oluşan orman, dünyada sadece Yukarı Gökdere'de bulunuyor.

Eğirdir Gölü ile Kovada Gölü arasında yer alan kasnak meşesi ormanı, 1987 yılında tabiatı koruma alanı ilan edildikten sonra, yöre halkının da desteğiyle korunuyor. Mayıs ayının başından sonuna kadarki dönemde sadece bu ormanda görülen ayı güllerini görmek isteyenler mayıs ayında yoğun ilgi gösterirken, orman sonbahar ve kış döneminde de dağcılık ve doğa sporlarıyla uğraşanlar başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışındaki birçok akademisyen ile doğa yürüyüş gruplarını ağırlıyor.BÜTÜN GRUPLARIN ROTASINDA YER ALIYORBölgeye doğa yürüyüşü düzenleyen Patika Grubu kurucusu Nusret Yakışıklı, sonbaharda en etkileyici manzaraları, Batı Akdeniz'in sunduğunu belirtti. Kasım ayı ile birlikte doğa gruplarının, birçok yerli ve yabancı turistin yürüyüş için kasnak meşesi ormanını tercih ettiğini anlatan Yakışıklı, sonbahar renklerinin en güzel görülebileceği nadir alanlardan biri olan ormanın, hemen hemen bütün doğa gruplarının rotasında bulunduğuna dikkati çekti. Yakışıklı, bölgenin özellikle 15 Ekim- 15 Kasım tarihleri arasında etkileyici renkleriyle dikkat çektiğini kaydetti.NESLİ TEHDİT ALTINDANusret Yakışıklı, kasnak meşesi ağaçlarının neslinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, Türkiye'deki en geniş kasnak meşesi ormanının ise Yukarı Gökdere bölgesinde bulunduğunu söyledi. Bu ormanın her mevsim ziyaret edilebildiğini de belirten Yakışıklı, "Eğirdir'de bu ormana yakın ve etrafı ağırlıklı çınar ağaçlarıyla kaplı Kovada Gölü de sonbahar renklerini sunuyor. 15 Ekim- 30 Kasım tarihleri arasında sonbaharın en güzel renklerini burada görmek mümkün. Kiraz, şeftali, elma bahçeleri de bulunan bölgede, kamp da yapılabiliyor" dedi.ORMANDA 218 BİTKİ TÜRÜ1300 hektar alanı kaplayan ve 1300- 1848 metre arasında yüksekliğe sahip kasnak meşesi ormanı içerisinde 218 bitki türü bulunuyor. Yörede kasnak meşesi, saçlı meşesi, Makedonya meşesi, mazı meşesi, Lübnan sediri, karaçam, kızılçam, Toros köknarı, kakar ardıcı, boylu ardıcı, çınar yapraklı akçaağaç, çiçekli dişbudak, sivri meyveli dişbudak gibi ağaçlar ile tilki, porsuk, sansar, kurt, yaban domuzu ve sincap gibi yaban hayvanları da bulunuyor.

Küçük grup ve kümeler halinde, toprağın derin olduğu ve çukur alanlarda en iyi gelişmeyi gösteren 25-30 metre boy ve 1.6 metre kadar çapa ulaşan kasnak meşeleri, akmeşe grubuna dahil olup, sadece Türkiye'de yetişen bir tür. Kasnak meşesi, düzgün gövdesiyle kaplamacılıkta ve parkecilikte kullanılıyor. Yıllar önce bu ağaç fıçı ve esnek malzeme yapımında kullanıldığı için yöre halkı tarafından kasnak meşesi adıyla anılıyor.

Kaynak: DHA