Sonar'ın son anketinde Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar Kamuoyu araştırma şirketi Sonar'ın "Türkiye geneli siyasi eğilimler ve gündem araştırması Ağustos 2020" anketine göre yarın seçim olsa AK Parti yüzde 39.8, CHP yüzde 27.2, MHP yüzde 11.3, İYİ Parti yüzde 10.4 ve HDP yüzde 8.4 alıyor. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni partiler ise yüzde 1'in altına altına kalıyor.

SONAR Araştırma'nın başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk yayınında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında yaptığı son anket rakamlarını paylaştı. Sonar'ın anketine göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 39.8 alırken Cumhur İttifakı'nın diğer üyesi MHP yüzde 11.3 oy oranına ulaşıyor. CHP yüzde 27.1'e çıkarken, İYİ Parti ise yüzde 10.4 oy alıyor. HDP ise yüzde 8.3 ile baraj altı görünüyor.

"Yüz yüze anket yöntemi'' kullanılarak yapılan araştırmada, farklı sosyo-ekonomik ve sosyo demografik gruba mensup kişilerden yaş, cinsiyet ve şehir kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş 2 bin 850 kişi ile görüşülerek gerçekleştirildi.

VATANDAŞ, KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE HÜKÜMETİ BAŞARILI BULUYOR

Hükümetin korona konusunda başarılı olduğunu düşünen katılımcıların oranı yüzde 60.2 olurken, yüzde 26.8'i başarısız olduğunu düşünüyor.

DIŞ POLİTİKA DA SORULDU

"Sizce hükümet Türkiye'nin dış politikasında (Suriye, Libya ve diğer konular) başarılı mıdır, başarısız mıdır?" sorusuna katılımcıların yüzde 52.8'i 'başarılı' yanıtını verirken, yüzde 33.5'i 'başarısız' dedi. Yüzde 8.6 ise 'kısmen başarılı' cevabını verdi.

"Ülkemizdeki muhalefet partilerinin performansı sizce başarılı mıdır, başarısız mıdır?" sorusuna katılımcıların yüzde 62'si 'başarısız' cevabını verirken, yüzde 19'u 'başarılı' yanıtını verdi.

HDP BARAJ ALTINDA KALIYOR

"Bu Pazar günü bir genel seçim (Milletvekilliği seçimi) olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplar ise şöyle:

AK Parti: Yüzde 39.8

CHP: Yüzde27.1

MHP: Yüzde 11.3

İYİ Parti: Yüzde 10.4

HDP: Yüzde 8.3

Ankete göre; Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni partilerin ise yüzde 1'in altında kalıyor.

ERDOĞAN İLK SIRADA

İsim vermeden açık uçlu sorulan "Bu Pazar günü bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, isim olarak düşündüğünüzde Cumhurbaşkanı olarak kime oy verirsiniz?" sorusuna ise yüzde 41.5 oranında 'Tayyip Erdoğan' cevabı verilirken, ikinci sırada yüzde 9.1'le 'Ekrem İmamoğlu' var. Meral Akşener'in yüzde 7.2 ile üçüncü sırada olduğu ankette Muharrem İnce ise yüzde 6.8 ile dördüncü sırada.