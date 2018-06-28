SONAR Başkanı'ndan Çarpıcı Çıkış: Erdoğan'ın Kazanacağını İlan Etsem Beni Çarmıha Gererlerdi

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, "Türkiye'nin Gündemi" programında "Anketlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını ilan etsem beni çarmıha gererlerdi" açıklamasında bulundu.

SONAR SEÇİM ÖNCESİ SON ANKETTE ERDOĞAN'IN OYUNU 48,3 OLARAK ÖNGÖRMÜŞTÜ

SONAR seçim öncesinde açıkladığı son ankette Erdoğan'ın oyunu yüzde 48,3, Muharrem İnce'nin oyunu ise 31,4 olarak öngörmüştü. SONAR anketinde MHP'nin oy oranı da yüzde 7 olarak görülüyordu.

CUMHUR İTTİFAKI - MİLLET İTTİFAKI NE KADAR OY ALDI?

Cumhur İttifakı (AK Parti ve MHP) 26 milyon 626 bin 445 oy (yüzde 53,63) oy aldı. Millet İttifakı (CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti) 16 milyon 900 bin 181 oy aldı.

TBMM MİLLETVEKİLİ DAĞIMI NASIL OLACAK?

TBMM milletvekili dağılımı şöyle: AK Parti 293, CHP 146, HDP 67, MHP 50 ve İYİ Parti'nin 44 milletvekili mecliste görev alacak. HÜDA PAR ve Vatan Parti mecliste yer almadı.