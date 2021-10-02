Son Yaz yeni bölüm canlı yayın HD izle! Son Yaz son bölüm full izle! Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz canlı izle!

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SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akgün ve Selim tekrar bir aradadır. Sare'nin teklifini kabul eden Akgün ve Selim artık büyük bir riskin içindedir. Şimdi yapılması gereken en önemli şey; Akgün'ü Sancaktarların içine sokmaktır ancak bu çok kolay olmayacaktır. Selim'in bunun için bir planı vardır. Selim diğer yandan da Canan'ın gerçek katilinin peşine düşer. Sare'nin getirdiği ipucu ile Selim için her şey baştan başlar. Sare ise her şeyin planladığı gibi gitmesinden memnundur ancak Soner ve Naz tüm planları alt üst edecektir. Yağmur ve Akgün ise kendini yepyeni bir denklemin içinde bulacaktır. Akgün ve Yağmur için zaten zor olan hayat, Cihan Sancaktar'ın dahil olmasıyla daha da zorlaşacaktır.

Son Yaz yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

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SON YAZ OYUNCULARI KİMLER?

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Ali Atay,

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Hafsanur Sancaktutan,

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Yaprak Medine,

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