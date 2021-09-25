Son Yaz yeni bölüm canlı yayın HD izle! Son Yaz 23. bölüm full izle! Son Yaz 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz canlı izle!

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SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim hayatına Rize'de, tek başına devam etmektedir. Çocuklarından, gerçeklerden, her şeyden uzak yaşamaktadır. İstanbul'da yaşayan Yağmur ve Altay ile bile doğru düzgün görüşmemektedir. Selim'in bu inzivası sürpriz bir ziyaretçi ile bölünecektir. Önemli bir görev için İstanbul'a çağrılan Selim, hayata geri dönebilecek midir? Çocuklarını bile görmekten kaçan Selim'i, ne geri döndürebilir?

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SON YAZ OYUNCULARI KİMLER?

Alperen Duymaz,

Ali Atay,

Birce Akalay,

Hafsanur Sancaktutan,

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Yılmaz Bayraktar,

Yasemin Yazıcı,

Yunus Narin,

Zuhal Gencer,

Onur Bay,

Yaprak Medine,

Tayfun Sav,

Ata Nedim Arman,

Cengiz Okuyucu,

İlda Özgürel.

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SON YAZ 23. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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