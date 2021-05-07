Son Yaz neden yok, bitti mi, final mi yaptı? 7 Mayıs Son Yaz neden yayınlanmadı? Son Yaz yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi Son Yaz bugün neden yayınlanmadı merak edildi. Son Yaz normalde her hafta Cuma günleri yayınlanıyordu. Fakat bugün yayın akışında yer almadı. Peki Son Yaz bitti mi, final mi yaptı? Son Yaz neden yok, neden yayınlanmıyor? Son Yaz yeni bölümü neden yayınlanmadı? Dizinin yeni bölümü ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Son Yaz izleyicileri bugün dizinin yeni bölümü yayınlanmayınca dizi neden yayınlanmadı, neden yok merak ettiler. Dizinin resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre bu hafta dizinin yeni bölümü koronavirüs vakaları sebebiyle ekranlara gelmeyecek. Peki Son Yaz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Son Yaz neden yayınlanmadı? Son Yaz neden yok, bitti mi?

SON YAZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son Yaz her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor. Fakat bu hafta koronavirüs vakaları sebebiyle yayınlanmayacak.

SON YAZ 7 MAYIS CUMA YOK MU, NEDEN YOK?

Son Yaz dizisi bu hafta koronavirüs vakaları sebebiyle yeni bölümü yayınlanmayacak. Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Sevgili #SonYaz Ailesi'ne duyurumuz var! Sağlıklı günlerde görüşmek üzere..."

"Sevgili Son Yaz Ailesi, Setimizde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle, bu hafta ne yazık ki dizimizin yeni bölümünü sizlerle buluşturamayacağız. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere!"

Buna göre koronavirüs vakaları sebebiyle dizinin yeni bölümü bugün yayınlanmayacak. Yeni bölüm haftaya Cuma günü ekranlara gelecek.

FOX TV 7 MAYIS CUMA YAYIN AKIŞI

19:00 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20:00 - BİR AŞK İKİ HAYAT

22:30 - SON YAZ

00:30 - SAVAŞÇI

SON YAZ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Son Yaz dizisinin yeni bölümü bugün koronavirüs nedeniyle yayınlanmayacak. Yani dizi bitmedi veya final yapmadı. Dizinin yeni bölümleri haftaya yayınlanmaya devam edecek. Bu hafta koronavirüs dolayısıyla yeni bölümü yayınlanmayacak.

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akgün, Gökhan'ın abisi olmadığından şüphelenip, onu hastanelik edene kadar dövdüğü için çok pişmandır. Gökhan'ın onu asla affetmeyeceğini düşünür ve kendini affettirmek için Gökhan'ın el konulan arabasını geri almaya karar verir. Soner ve Eray da Akgün'e yardımcı olacaktır. Diğer taraftan Yağmur, Gökhan'ı Akgün'le ilgili yumuşatmak için karşısına çıkar. Gökhan, Yağmur ve Akgün arasındaki bağın gücünü fark eder ve bundan hoşlanmaz. Gökhan'ın Akgün'ü yalnızlaştırmak için yapacağı hamle, Yağmur'un Akgün'le olan ilişkisini sorgulamasına yol açarken, Akgün de Gökhan'ın samimiyetini sorgulamaya başlayacaktır.

Selim, Fatih'i gözaltına almış olsa da Serap'ın tanıklığı Fatih'in tutuklanmasını zorlaştırır ancak Selim'in hamleleri henüz tükenmemiştir. Selim ve Canan, kimseye söylemeden ilişkilerini yaşamaya başlarlar. Selim, elde ettiği ikinci şansını mahvetmemeye kararlıdır.

Akgün'ün babası 12 yaşındaki doğum gününde tutuklandığı gün Akgün, bir daha doğum gününü kutlamamaya yemin etmiştir. 21 yaşına girerken kendisini seneler sonra bir ailenin parçası gibi hisseden Akgün, hayatı ve seçimleriyle ilgili bir yol ayrımına gelir. Yeni yaşında hayatın siyah ve beyazdan ibaret olmadığını anlayacak ve doğum gününü kendisini en mutlu hissettiği yerde kutlayacaktır.