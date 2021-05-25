Son Yaz final mi? Son Yaz 19. bölüm fragmanı izle! Son Yaz son bölüm (19) full izle!

Son Yaz dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Fox TV ekranlarında yayınlanmakta. peki, Son Yaz final mi? Son Yaz 19. bölüm fragmanı izle! Son Yaz son bölüm (19) full izle!

Son Yaz dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Fox TV ekranlarında yayınlanmakta. peki, Son Yaz final mi? Son Yaz 19. bölüm fragmanı izle! Son Yaz son bölüm (19) full izle!

SON YAZ 19. BÖLÜM ÖZETİ

Doğum günü sonrasında kendisini Kara ailesinin bir parçası gibi hissetmeye başlayan Akgün, kabul edildiği ailenin kızı ile gizli gizli ilişki yaşamaktadır. Akgün Gökalp Taşkın bu durumu içine sindiremese de Selim'in yüzüne söylemesine bu defa Yağmur izin vermez. İlişkilerini kimseden izin almadan yaşayacaklardır. Her şeyin farkında olan Canan'ın Akgün'e tepkisi ise çok farklı olacaktır. Selim de artık Canan'la yaşadıkları yeniden yakınlaşmaya bir isim koymak istemektedir. Canan'a hazırlayacağı sürpriz hiç beklemediği şekilde noktalanır. Soner ve Eray'ın arası, Eray'ın Naz'la ilgili yapacağı bir hamle ile iyice açılır. Soner'i yatıştırmak hiç kolay olmayacaktır. Akgün bir yandan Gökhan'a verdiği sözü tutmak için yarışa hazırlanırken bir yandan da taze sevgilisine bir ilk buluşma sürprizi hazırlamaya karar verir. Fakat Gökhan'ın Akgün için başka planları vardır. Selçuk Taşkın'ı takıntı haline getirmiş olan Gökhan gerekirse Selçuk Taşkın'ı öz oğlunun acısıyla sınamaya hazırdır.

SON YAZ SON BÖLÜM (19) FULL İZLE

SON YAZ FİNAL Mİ?

FOX ekranlarının sevilen dizi Son Yaz final yapacak mı, bitiyor mu? gibi sorular sorulmaya başlandı. Son Yaz dizisinin yeni sezonda devam etmesi bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

SON YAZ 20. BÖLÜM FRAGMANI