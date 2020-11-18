Son Yaz dizisi oyuncuları kimler? Son Yaz dizisi konusu ne?
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Son Yaz dizisi oyuncuları kimler? Son Yaz dizisi konusu ne?

18.11.2020 09:17 | Son Güncelleme: 18.11.2020 09:21
Son Yaz dizisi oyuncuları kimler? Son Yaz dizisi konusu ne?

Yönetmen koltuğunda Burak Arlıel'in oturduğu ve senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'ın kaleme aldığı "Son Yaz"ın çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul'da başladı, İzmir Çeşme'de devam edecek. Peki, Son Yaz dizisi oyuncuları kimler? Son Yaz dizisi konusu ne?

Oyuncu, müzisyen ve yönetmen Ali Atay, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'ın kaleme aldığı "Son Yaz" dizisi ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Atay, bir süredir ara verdiği televizyon ekranlarına FOX TV ile dönecek. Peki, Son Yaz dizisi oyuncuları kimler? Son Yaz dizisi konusu ne?

"SON YAZ" İDDİALI KADROSUYLA GELİYOR!

Şimdiden sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizinin başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan paylaşırken onlara Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Avcı, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler ve Cengiz Okuyucu gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.

FOX ekranında yayınlanacak yapımın konusu ise şöyle; idealist Savcı Selim Kara (Ali Atay) ile suç dünyası içinde büyümüş havai bir genç olan Akgün'ün (Alperen Duymaz) yolları beklenmedik bir şekilde kesişir. Savcı Selim; tehlikeli ve sorunlu olduğu kadar duygusal bir genç olan Akgün'ü, ailesinin yanına, Çeşme Adalet Sitesi'ne getirmek zorunda kalır. Bir yanda ellerinden kayıp giden evliliği ve ailesi, diğer yanda hayatını korumaya söz verdiği baş belası olan Akgün… Ege'de bir yaz daha bitmektedir ama aslında Selim, Akgün ve çevresindekiler için, her şeyin alabora olacağı fırtınadan önceki "Son Yaz"dır biten.

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