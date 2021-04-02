Son Yaz çekiliyor? Son Yaz hangi şehirde, ilçede ve mahallede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Yaz çekiliyor? Son Yaz hangi şehirde, ilçede ve mahallede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Son Yaz çekiliyor? Son Yaz hangi şehirde, ilçede ve mahallede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede?

Ekranların sevilen dizisi Son Yaz'ın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Son Yaz dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Son Yaz nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Son Yaz nerede çekiliyor?

SON YAZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri genel olarak İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Urla ilçelerinde gerçekleştirilmektedir. Ayrı olarak İstanbul'da da çekimler gerçekleşmektedir.

SON YAZ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son Yaz dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Fox TV ekranlarında yayınlanıyor.

SON YAZ OYUNCU KADROSU

Alperen Duymaz - Akgün

Ali Atay - Selim

Funda Eryiğit - Canan

Hafsanur Sancaktutan - Yağmur

Emre Karayel - Fatih

Sinan Tuzcu - Metin

Şebnem Dönmez - Serap

Arif Pişkin - Selçuk

Halil Babür - Soner

Sezer Koç - Emel

Yasemin Yazıcı - Naz

Erdem Şanlı - Kaan

Sarp İkiler - Arda

Nedim Ata Arman - Altay

Yunus Narin - Eray

Cengiz Okuyucu - Ahmet

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Özlem Zengin Hayati Yazıcı Erkan Kandemir Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Cansu Dere Burcu Biricik
Spor Ali Koç Cenk Tosun Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Yaz çekiliyor? Son Yaz hangi şehirde, ilçede ve mahallede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 20:10:04. #1.16#
title