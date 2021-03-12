Son Yaz canlı izle! Son Yaz Fox Tv canlı izle! Son Yaz yeni bölüm full HD canlı izle!

Başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı Son Yaz dizisi Fox TV'de cuma akşamları ekrana geliyor. Peki, Son Yaz canlı izle! Son Yaz Fox Tv canlı izle! Son Yaz yeni bölüm full HD canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

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SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim'i hedef alan araç, Akgün'e çarpmış, Akgün, Selim'in hayatını kurtarmıştır. Selim, Akgün'e her ne kadar öfkeli olsa da, bu olay sonrasında ona bir şans vermeye karar verir. Akgün'ün peşine düşmeyeceğini, kendi yoluna gidebileceğini söyler. Özgürdür artık… Ancak Halil Sadi'nin Akgün'le ilgili başka planları vardır. Akgün herkesi şaşırtacak yeni ve tehlikeli bir yola girmek üzeredir. Akgün'ün seçimleri onu Savcı Selim'le karşı karşıya getirirken, Yağmur, aklı ve kalbi arasında kalacaktır.

Selim'in atlattığı tehlike, Kara ailesini özellikle de Canan'ı çok korkutmuştur. Hepsi polis korumasıyla gezerken, Canan, Selim'den mesleğiyle ilgili radikal kararlar almasını ister. Selim, Canan'ın isteklerini değerlendirirken, ikili arasında yaşanan sürpriz bir gelişme Canan'ı tek başına karar almaya iter.

SON YAZ SON BÖLÜM İZLE!

SON YAZ KONUSU NEDİR?

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay),8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması.

Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.

Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.

Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır.

SON YAZ OYUNCULARI

Ali Atay

Alperen Duymaz

Funda Eryiğit

Hafsanur Sancaktutan

Emre Karayel

Sinan Tuzcu

Şebnem Dönmez

Arif Pişkin

Sezer Koç

Halil Babür

Yasemin Yazıcı

Erdem Şanlı

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