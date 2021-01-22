Son Yaz Canan kimdir? Funda Eryiğit kimdir? Funda Eryiğit kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Rol aldığı tiyatro oyunları ile ödüller alan, oynadığı dizi ve filmlerdeki başarılı oyunculuk performansı ile göz dolduran Funda Eryiğit kimdir? Funda Eryiğit kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Son Yaz Canan kimdir?

Ezgi Mola, Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu'nun rol aldığı Canım Ailem dizisi ile tanınan Funda Eryiğit kimdir? Funda Eryiğit kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

SON YAZ CANAN KİMDİR? FUNDA ERYİĞİT KİMDİR?

Funda Eryiğit, 1 Mart 1984 tarihinde Hollanda'nın Zwolle şehrinde dünyaya gledi. Aslen Samsun Bafralı olan oyuncunun babası işçi olarak Hollanda'ya gitmiştir. 4 yaşına kadar Babaannesiyle büyüyen Funda Eryiğit'İn anne ve babası emekli olduktan sonra İstanbul'a dönüş yapmış ve aile bir arada yaşamaya başlamıştır. Kadir Has Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne ve mezun oldu. Sonrasında ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. Üniversite eğitimine devam ederken çocuk tiyatrosu ile ilgilenen Funda Eryiğit, 2002 – 2003 sezonunda ilk profesyonel deneyimini Orman Postacısı adlı oyun ile yaşadı. Aynı yıl Bir Kümes Müzikali ve Senin Elin Nerdeydi? oyunlarında da yer aldı.

FUNDA ERYİĞİT DİZİ VE FİLMLERİ

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

2012 – 2013 – Sessizlik : Moira Buffini, İstanbul Devlet Tiyatrosu

2002 – 2003 – Orman Postacısı, Tiyatro Alkış

2003 – 2004 – Bir Kümes Müzikali, Tiyatro Alkış

2003 – 2004 – Senin Elin Nerdeydi?, Tiyatro Alkış

Filmleri ve Dizileri:

2018 – Can Kırıkları

2016 – Gecenin Kraliçesi (Esra) (TV Dizisi)

2015 – 2016 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi)

2015 – Yok Artık (Filiz) (Sinema Filmi)

2015 – Undercover (Tümay) (TV Filmi)

2015 – Tereddut (Clair-Obscur) (Şehnaz) (Sinema Filmi)

2015 – Eksik (Melek) (Sinema Filmi)

2014 – Limonata (Nihal) (Sinema Filmi)

2014 – Karadayı 3. Sezon (Belgin) (TV Dizisi)

2013 – Eski Hikaye (Türkan) (TV Dizisi)

2012 – Uçurum (Pınar) (TV Dizisi)

2011 – İstanbul'un Altınları (Ayşegül Altın Açık) (TV Dizisi)

2009 – Ev (Sinema Filmi)

2008 – İş Arıyoruz (Aslı) (Sinema Filmi)

2008 – 2009 – Canım Ailem (Seyhan) (TV Dizisi)

Ödülleri :

2013 – 1. Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri – Mediha Gökçer Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü – Sessizlik

2013 – 3. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri, Müzikal ya da Komedi Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu – Sessizlik

2013 – 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödüllerinde müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülü (Sessizlik adlı oyun)