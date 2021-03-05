Son Yaz 9. bölüm izle! FOX TV Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz 9. bölüm izle Son Yaz 10. Bölümde neler olacak?

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SON YAZ 9. bölüm FULL İZLE!

Son Yaz dizisi FOX TV ekranlarında 9. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 9. bölümün ardından şimdi de Son Yaz 10. bölüm için araştırmalarına başladılar. Son Yaz 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Son Yaz 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Son Yaz 10. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SON YAZ 9. BÖLÜM İZLE!

SON YAZ 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selim'i hedef alan araç, Akgün'e çarpmış, Akgün, Selim'in hayatını kurtarmıştır. Selim, Akgün'e her ne kadar öfkeli olsa da, bu olay sonrasında ona bir şans vermeye karar verir. Akgün'ün peşine düşmeyeceğini, kendi yoluna gidebileceğini söyler. Özgürdür artık… Ancak Halil Sadi'nin Akgün'le ilgili başka planları vardır. Akgün herkesi şaşırtacak yeni ve tehlikeli bir yola girmek üzeredir. Akgün'ün seçimleri onu Savcı Selim'le karşı karşıya getirirken, Yağmur, aklı ve kalbi arasında kalacaktır.

Selim'in atlattığı tehlike, Kara ailesini özellikle de Canan'ı çok korkutmuştur. Hepsi polis korumasıyla gezerken, Canan, Selim'den mesleğiyle ilgili radikal kararlar almasını ister. Selim, Canan'ın isteklerini değerlendirirken, ikili arasında yaşanan sürpriz bir gelişme Canan'ı tek başına karar almaya iter.

FOX TV SON YAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Son Yaz 10. Bölüm 1. Fragman

Son Yaz 10. Bölüm 2. Fragman