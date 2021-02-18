Son Yaz 8. bölüm fragmanı full izle! Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz hangi kanalda, hangi gün? Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle!

Son Yaz dizisinin ve konusu, dizisinin ilk bölümüyle beraber izleyenlerin dikkatini çekti. Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz konusu nedir? Son Yaz hangi kanalda, hangi gün? Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu?

Son Yaz dizisinin ve konusu, dizisinin ilk bölümüyle beraber izleyenlerin dikkatini çekti. Çekimleri geçtiğimiz aylardan başlanan ve yayın hayatına yeni başlayan Son Yaz dizisinin yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlenirken, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel oturuyor. Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz konusu nedir? Son Yaz hangi kanalda, hangi gün? Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

SON YAZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son Yaz dizisi her hafta Cuma günleri 20:00'da FOX TV'de yayınlanmaktadır.

SON YAZ DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Son Yaz dizisi her hafta Cuma günleri 20:00'da FOX TV'de yayınlanmaktadır.

SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Latif'i öldürmek için sıkıştırılan Akgün, elini kana bulamamak için bir çıkış yolu ararken, Soner Akgün'ü Yağmur üzerinden tehdit eder. Selim ise her yerde kaçak tanığı Latif'i aramaktadır. Akgün bu çıkışsızlık içinde bir yol bulmalıdır... İçinde bulunduğu baskı haline daha fazla dayanamayan Akgün, kendisine daha önce annesi hakkında yalan söylemiş olan Selim'e patlar. Aralarında geçen tartışmada öğrendikleri Akgün'ü hiç tahmin etmediği bir yerden yakalar. Öte yandan Canan ve Selim yaşadıkları ayrılık acısına rağmen dik durmaya çalışsalar da iki taraf da yıkılmıştır. Canan'ın Selim'e kaçak tanığı Latif'le ilgili yardım etmesi acaba aralarını düzeltebilecek midir?

SON YAZ 7. SON BÖLÜM İZLE!

SON YAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!