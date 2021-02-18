Son Yaz 8. bölüm fragmanı full izle! Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz hangi kanalda, hangi gün? Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Yaz 8. bölüm fragmanı full izle! Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz hangi kanalda, hangi gün? Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle!

18.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:40
Son Yaz 8. bölüm fragmanı full izle! Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz hangi kanalda, hangi gün? Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle!

Son Yaz dizisinin ve konusu, dizisinin ilk bölümüyle beraber izleyenlerin dikkatini çekti. Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz konusu nedir? Son Yaz hangi kanalda, hangi gün? Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu?

Son Yaz dizisinin ve konusu, dizisinin ilk bölümüyle beraber izleyenlerin dikkatini çekti. Çekimleri geçtiğimiz aylardan başlanan ve yayın hayatına yeni başlayan Son Yaz dizisinin yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlenirken, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel oturuyor. Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz konusu nedir? Son Yaz hangi kanalda, hangi gün? Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

SON YAZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son Yaz dizisi her hafta Cuma günleri 20:00'da FOX TV'de yayınlanmaktadır.

SON YAZ DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Son Yaz dizisi her hafta Cuma günleri 20:00'da FOX TV'de yayınlanmaktadır.

SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Latif'i öldürmek için sıkıştırılan Akgün, elini kana bulamamak için bir çıkış yolu ararken, Soner Akgün'ü Yağmur üzerinden tehdit eder. Selim ise her yerde kaçak tanığı Latif'i aramaktadır. Akgün bu çıkışsızlık içinde bir yol bulmalıdır... İçinde bulunduğu baskı haline daha fazla dayanamayan Akgün, kendisine daha önce annesi hakkında yalan söylemiş olan Selim'e patlar. Aralarında geçen tartışmada öğrendikleri Akgün'ü hiç tahmin etmediği bir yerden yakalar. Öte yandan Canan ve Selim yaşadıkları ayrılık acısına rağmen dik durmaya çalışsalar da iki taraf da yıkılmıştır. Canan'ın Selim'e kaçak tanığı Latif'le ilgili yardım etmesi acaba aralarını düzeltebilecek midir?

SON YAZ 7. SON BÖLÜM İZLE!

SON YAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Aleyna Tilki Meghan Markle Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Yaz 8. bölüm fragmanı full izle! Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz hangi kanalda, hangi gün? Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 15:41:02. #1.14#
title